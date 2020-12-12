Молдаванка под наркотиками выпотрошила мать и сбежала к другу
Из тела родительницы она достала сердце.
Фото © Instagram / leksaaam
В молдавском городе Комрат 21-летняя девушка жестоко убила собственную мать и сбежала с места преступления. Полиции удалось задержать её, сообщило онлайн-издание Deschide.
Следствие установило, что ссора между родственницами произошла из-за желания 40-летней женщины поместить дочь в наркологический диспансер. Девушка убила мать кухонным ножом и, выпотрошив тело, вытащила её сердце. После этого она сбежала к своему другу, где и была обнаружена оперативниками.
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Как оказалось, в момент совершения расправы молдаванка находилась в состоянии наркотического опьянения. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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