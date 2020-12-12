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Молдаванка под наркотиками выпотрошила мать и сбежала к другу

Из тела родительницы она достала сердце.

12 декабря 2020, 19:41
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/leksaaam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">leksaaam</a></p>

Фото © Instagram / leksaaam

В молдавском городе Комрат 21-летняя девушка жестоко убила собственную мать и сбежала с места преступления. Полиции удалось задержать её, сообщило онлайн-издание Deschide.

Следствие установило, что ссора между родственницами произошла из-за желания 40-летней женщины поместить дочь в наркологический диспансер. Девушка убила мать кухонным ножом и, выпотрошив тело, вытащила её сердце. После этого она сбежала к своему другу, где и была обнаружена оперативниками.

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По данным следствия, перед этим он её изнасиловал и нанёс не менее 25 ударов ножом.

Как оказалось, в момент совершения расправы молдаванка находилась в состоянии наркотического опьянения. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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Все участники инцидента доставлены в полицию.

Ранее Лайф писал, что появилась вторая часть исповеди убийцы из Армавира, где он рассказывает об истинной цели своего преступления. Мужчина расправился со своей невестой и её младшим братом, подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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