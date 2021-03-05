Мишустин посетил "сибирский Хогвартс" и встретился с подопечной — победительницей "Лидеров России"

Новый кампус с развлекательным центром будет построен для Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского госуниверситета. Такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин после встречи со своей подопечной — победительницей суперфинала конкурса "Лидеры России", директором СУНЦ НГУ Людмилой Некрасовой. Об этом пишет РИА "Новости". Глава кабмина стал наставником новосибирской учительницы осенью 2020-го.

"Ребята, я хочу вас обрадовать. Мы с Людмилой Андреевной Некрасовой в течение месяца общались по поводу всех условий, в которых вы живёте. Принято решение, что будет построен для вас новый учебный корпус, где будут общежитие и лаборатория", — заявил Мишустин.

По словам премьера, реализация проекта начнётся в самое ближайшее время. При этом глава правительства пообещал взять этот вопрос под свой личный контроль, а также доложить об этом президенту РФ Владимиру Путину, который "поддерживает все начинания, связанные в том числе с социальными лифтами".

Мишустин напомнил, что являлся куратором Некрасовой в "Лидерах России", отметив, что этот конкурс является цепочкой, по которой есть возможность помочь большинству учеников подобных спецшкол. Премьер заверил, что в СУНЦ будет построен новый кампус с физико-математической школой и развлекательным центром. Обращаясь к учащимся, политик заметил, что они, скорее всего, не успеют поучиться в новом здании, но есть вероятность, что вернутся туда уже в качестве преподавателей.

Также Мишустин поздравил Людмилу Некрасову с Международным женским днём и новым назначением букетом красных роз. Сама же Некрасова рассказала, что сейчас в школе обучается порядка 500 учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов. По словам директора СУНЦ НГУ, дети оказались в учреждении неслучайно. Они прошли серьёзные заочные и очные испытания.

"Школа у нас очень хорошая. Можно сказать, "сибирский Хогвартс", потому что мы получаем приглашение по аналогии с приглашением в школу волшебства", — заметила Некрасова.

Среди трудностей подопечная Мишустина указала на ограничение по нормативам бесплатного интернатного содержания. "Будет продлено, ребята, даже не думайте об этом", — ответил на это премьер. Что же касается самого здания, то, по словам Некрасовой, учреждение "его давно переросло, хотя помещение служит верой и правдой с 60-х годов". При этом она отметила, что педагоги в СУНЦ — это не обычные школьные учителя, а научные сотрудники и преподаватели российских вузов. Таким образом, ученики входят в вузовскую систему раньше положенного срока.

Также Некрасова показала Мишустину здание, которое занимает CУНЦ. Глава правительства осмотрел одну из учебных территорий, после чего зашёл в лабораторию химии и пообщался с находившимися там учениками центра.

Ранее Лайф сообщал, что Михаил Мишустин принял участие в запуске линии розлива вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в форме шприц-доз.

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