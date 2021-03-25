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Регион
Опубликовано 25 марта 2021, 17:07

В партии "Справедливая Россия" заявили о подготовке 120 тысяч наблюдателей на выборы в Госдуму

Для них создано специальное мобильное приложение.

В партии "Справедливая Россия" заявили о подготовке 120 тысяч наблюдателей на выборы в Госдуму. Видео © LIFE

Партия "Справедливая Россия" намерена подготовить 120 тысяч наблюдателей за выборами в Госдуму. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

"В рамках этого проекта "Справедливый наблюдатель" мы планируем подготовить 120 тысяч наблюдателей. И мы это сделаем, такого наша партия не делала никогда", — сказал он.

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Член президиума центрального совета "Справедливой России" Александр Дворкин добавил, что создано специальное приложение, которое в режиме реального времени позволяет связываться с наблюдателем на избирательном участке и координаторами, вводить данные по явке, отслеживать возможные нарушения и реагировать на них, оперативно получать итоги голосования.

"Хотим, чтобы люди поверили, что их голоса останутся защищёнными. Что никто не сможет повлиять на тот выбор, который они сделали, и это позволит нам показать результаты и быть честными со своими избирателями", — отметил Дворкин.

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Выборы в Государственную думу состоятся в России 19 сентября. Ранее президент России Владимир Путин назначил пятерых членов ЦИК по своей квоте. Таким образом, состав комиссии стал окончательным. Её первое заседание состоится 29 марта.

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Алексей Дёмин
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