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В партии "Справедливая Россия" заявили о подготовке 120 тысяч наблюдателей на выборы в Госдуму

Для них создано специальное мобильное приложение.

25 марта 2021, 14:07

В партии "Справедливая Россия" заявили о подготовке 120 тысяч наблюдателей на выборы в Госдуму. Видео © LIFE

Партия "Справедливая Россия" намерена подготовить 120 тысяч наблюдателей за выборами в Госдуму. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

"В рамках этого проекта "Справедливый наблюдатель" мы планируем подготовить 120 тысяч наблюдателей. И мы это сделаем, такого наша партия не делала никогда", — сказал он.

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Член президиума центрального совета "Справедливой России" Александр Дворкин добавил, что создано специальное приложение, которое в режиме реального времени позволяет связываться с наблюдателем на избирательном участке и координаторами, вводить данные по явке, отслеживать возможные нарушения и реагировать на них, оперативно получать итоги голосования.

"Хотим, чтобы люди поверили, что их голоса останутся защищёнными. Что никто не сможет повлиять на тот выбор, который они сделали, и это позволит нам показать результаты и быть честными со своими избирателями", — отметил Дворкин.

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Выборы в Государственную думу состоятся в России 19 сентября. Ранее президент России Владимир Путин назначил пятерых членов ЦИК по своей квоте. Таким образом, состав комиссии стал окончательным. Её первое заседание состоится 29 марта.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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