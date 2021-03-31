Брюнет на доверии: как альфонс на юге России зарабатывал на женщинах

Идеальные незнакомцы. Ирина

Ирина и Данил поженились в 2010 году. На тот момент молодожёнам исполнилось 25 и 24 года. В браке у пары родились двое детей. Позже муж объявил, что у него обнаружили онкологию глаза. В это же время "умирающий" супруг решил открыть свой спортклуб. Мужчина убедил жену оформить развод, чтобы она не несла ответственность за бизнес, и в 2015 году супруги мирно развелись.

Болезнь, по словам Данила, обострялась, а спортивный бизнес не приносил дохода. Ирина ежемесячно платила за аренду и развитие клуба. Женщина сначала отдавала мужу всю зарплату, а на третьей беременности — уже и декретные.

— Часто выручали мои родители. Мама занимала деньги под проценты. Мы-то думали, Данил умирает, — рассказывает Ирина.

Женщина потребовала, чтобы муж показал ей документы, где подтверждается его диагноз. В свою очередь мужчина стал упрекать её в том, что его болезнь — это повод для супруги бросить мужа в беде.

Данил отдалился от жены. Мужчина объяснил, что не может больше иметь близкие отношения с женщиной из-за нескольких процедур химиотерапии.

— Интуитивно я понимала — что-то происходит не то, — со слезами вспоминает Ирина. — Но мне не хотелось верить.

Новая любовь. Анна

В 2017-м семья переехала из Сочи в Краснодар. Здесь у Данила закрутился бурный роман с другой женщиной. Влюблённые уже через месяц поселились в квартире 33-летней Анны. Данил не скрывал от новой любимой своё семейное прошлое. Правда, о супруге, которая поддерживала его, говорил как о сумасшедшей. Так мужчина объяснял свой развод.

Данил также предложил Анне открыть свой спортзал, где ей отводилась роль директора. Женщина вложила в бизнес около полумиллиона, и Данил начал тренерскую работу. Как и в прошлый раз, мужчина жаловался, что дела со спортзалом идут плохо.

Алла

Мошенник придерживался проверенного плана, и вот уже его новая жертва, 31-летняя жительница Сочи Алла, оказалась в мошеннической ловушке.

Алла переехала в Краснодар в надежде, что она и Данил вместе будут развивать клуб айкидо. Мошенник со своим риелтором "помог" женщине приобрести подвал в Краснодаре. Алла заплатила один миллион рублей хозяину подвала и 150 тыс. руб. риелтору. Позже выяснилось, что риелтор подставной и все деньги забрал себе Данил.

— Я поняла, что меня обманули, — говорит Алла. — Данил действовал как профессиональный альфонс, а не как тренер. Все его медали и кубки — подделка, как и он сам!

Встреча

Ирина и Анна нашли друг друга. В телефонном разговоре Ирина спросила об онкологии бывшего мужа. Анна рассмеялась и ответила, что нет никакого диагноза. В этот момент женщины поняли, что оказались жертвами мошенника.

После встречи Анна стала требовать у альфонса расписку на деньги. В переписке мужчина с лёгкостью соглашался отдать 550 тыс. руб., а на бумаге снизил сумму до 350 тыс. руб.

Прошло три года, но Данил не торопится отдавать деньги. Анна не стала подавать в суд, зная о том, что бывший возлюбленный не выполнял обязательств не только перед ней и бывшей супругой, но и перед родными детьми. Поэтому взять с него ничего не получится.

По словам адвоката бывшей супруги альфонса Елены Наумик, задолженность мужчины на содержание троих несовершеннолетних детей составляет 800 тыс. руб.

— Чтобы узнать, какие меры предпринимаются судебными приставами, был направлен запрос в службу судебных приставов. Также мы просили наложить арест на два автомобиля должника и выставить их на торги, чтобы погасить задолженность, — перечисляет адвокат. — В том числе ограничить право управления автомобилями должника. Привлечь его к административной и уголовной ответственности за злостное неисполнение решений судов.

Герой-любовник Данил отказался от комментариев. А все три женщины объединились и хотят вернуть свои деньги. Кроме того, бывшая жена Данила Ирина намерена лишить мужчину родительских прав.

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