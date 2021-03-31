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Брюнет на доверии: как альфонс на юге России зарабатывал на женщинах

В Краснодарском крае несколько женщин обвиняют 34-летнего мужчину в мошенничестве. Они утверждают, что альфонс под разными предлогами собирал с них деньги, после чего бросал. Лайф разбирался в клубке часто романтических, но всегда денежных отношений.

31 марта 2021, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Идеальные незнакомцы. Ирина

Ирина и Данил поженились в 2010 году. На тот момент молодожёнам исполнилось 25 и 24 года. В браке у пары родились двое детей. Позже муж объявил, что у него обнаружили онкологию глаза. В это же время "умирающий" супруг решил открыть свой спортклуб. Мужчина убедил жену оформить развод, чтобы она не несла ответственность за бизнес, и в 2015 году супруги мирно развелись.

Болезнь, по словам Данила, обострялась, а спортивный бизнес не приносил дохода. Ирина ежемесячно платила за аренду и развитие клуба. Женщина сначала отдавала мужу всю зарплату, а на третьей беременности — уже и декретные.

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Часто выручали мои родители. Мама занимала деньги под проценты. Мы-то думали, Данил умирает, — рассказывает Ирина.

Женщина потребовала, чтобы муж показал ей документы, где подтверждается его диагноз. В свою очередь мужчина стал упрекать её в том, что его болезнь — это повод для супруги бросить мужа в беде.

Данил отдалился от жены. Мужчина объяснил, что не может больше иметь близкие отношения с женщиной из-за нескольких процедур химиотерапии.

Интуитивно я понимала — что-то происходит не то, — со слезами вспоминает Ирина. — Но мне не хотелось верить.

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Новая любовь. Анна

В 2017-м семья переехала из Сочи в Краснодар. Здесь у Данила закрутился бурный роман с другой женщиной. Влюблённые уже через месяц поселились в квартире 33-летней Анны. Данил не скрывал от новой любимой своё семейное прошлое. Правда, о супруге, которая поддерживала его, говорил как о сумасшедшей. Так мужчина объяснял свой развод.

Данил также предложил Анне открыть свой спортзал, где ей отводилась роль директора. Женщина вложила в бизнес около полумиллиона, и Данил начал тренерскую работу. Как и в прошлый раз, мужчина жаловался, что дела со спортзалом идут плохо.

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Алла

Мошенник придерживался проверенного плана, и вот уже его новая жертва, 31-летняя жительница Сочи Алла, оказалась в мошеннической ловушке.

Алла переехала в Краснодар в надежде, что она и Данил вместе будут развивать клуб айкидо. Мошенник со своим риелтором "помог" женщине приобрести подвал в Краснодаре. Алла заплатила один миллион рублей хозяину подвала и 150 тыс. руб. риелтору. Позже выяснилось, что риелтор подставной и все деньги забрал себе Данил.

Я поняла, что меня обманули, — говорит Алла. Данил действовал как профессиональный альфонс, а не как тренер. Все его медали и кубки — подделка, как и он сам!

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Встреча

Ирина и Анна нашли друг друга. В телефонном разговоре Ирина спросила об онкологии бывшего мужа. Анна рассмеялась и ответила, что нет никакого диагноза. В этот момент женщины поняли, что оказались жертвами мошенника.

После встречи Анна стала требовать у альфонса расписку на деньги. В переписке мужчина с лёгкостью соглашался отдать 550 тыс. руб., а на бумаге снизил сумму до 350 тыс. руб.

Прошло три года, но Данил не торопится отдавать деньги. Анна не стала подавать в суд, зная о том, что бывший возлюбленный не выполнял обязательств не только перед ней и бывшей супругой, но и перед родными детьми. Поэтому взять с него ничего не получится.

По словам адвоката бывшей супруги альфонса Елены Наумик, задолженность мужчины на содержание троих несовершеннолетних детей составляет 800 тыс. руб.

Чтобы узнать, какие меры предпринимаются судебными приставами, был направлен запрос в службу судебных приставов. Также мы просили наложить арест на два автомобиля должника и выставить их на торги, чтобы погасить задолженность, — перечисляет адвокат. — В том числе ограничить право управления автомобилями должника. Привлечь его к административной и уголовной ответственности за злостное неисполнение решений судов.

Герой-любовник Данил отказался от комментариев. А все три женщины объединились и хотят вернуть свои деньги. Кроме того, бывшая жена Данила Ирина намерена лишить мужчину родительских прав.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Гареева Райля
Гареева Райля

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