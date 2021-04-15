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В Госдуме прокомментировали сообщения о возможных санкциях США против госдолга России

Подобные сценарии проигрывались не единожды — РФ к такому готова, отметили там.

15 апреля 2021, 10:52

США теоретически могут ввести ещё достаточное количество самых разнообразных санкций против России, заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв. Таким мнением он поделился в беседе с RT, комментируя сообщения СМИ о том, что новые санкции Штатов против РФ могут коснуться суверенного долга.

"Мы хорошо видим, как это укладывается в риторику [президента США Джо] Байдена, который говорит, что хотел бы нормализовать отношения, и предложил нашему президенту достаточно оперативно провести встречу. В этих условиях наш президент мудро взял некую паузу, чтобы посмотреть, какие конкретные шаги, а не обещания мы увидим со стороны американцев", — отметил депутат.

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Он подчеркнул, что больших тревог по усложнению работы с суверенным долгом Россия не испытывает. Кроме того, подобные сценарии проигрывались уже не единожды, "вся необходимая готовность сейчас существует", добавил Гутенёв.

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Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что новые санкции США против России могут привести к высылке десяти дипломатов, внесению в чёрный список 12 человек и около 20 организаций. Связаны эти ограничения якобы с подозрениями в кибератаках и вмешательстве в выборы со стороны Москвы. По данным же изданий New York Times и Reuters, очередные ограничения могут затронуть суверенный долг РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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