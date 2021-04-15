В Госдуме прокомментировали сообщения о возможных санкциях США против госдолга России
Подобные сценарии проигрывались не единожды — РФ к такому готова, отметили там.
США теоретически могут ввести ещё достаточное количество самых разнообразных санкций против России, заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв. Таким мнением он поделился в беседе с RT, комментируя сообщения СМИ о том, что новые санкции Штатов против РФ могут коснуться суверенного долга.
"Мы хорошо видим, как это укладывается в риторику [президента США Джо] Байдена, который говорит, что хотел бы нормализовать отношения, и предложил нашему президенту достаточно оперативно провести встречу. В этих условиях наш президент мудро взял некую паузу, чтобы посмотреть, какие конкретные шаги, а не обещания мы увидим со стороны американцев", — отметил депутат.
Он подчеркнул, что больших тревог по усложнению работы с суверенным долгом Россия не испытывает. Кроме того, подобные сценарии проигрывались уже не единожды, "вся необходимая готовность сейчас существует", добавил Гутенёв.
Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что новые санкции США против России могут привести к высылке десяти дипломатов, внесению в чёрный список 12 человек и около 20 организаций. Связаны эти ограничения якобы с подозрениями в кибератаках и вмешательстве в выборы со стороны Москвы. По данным же изданий New York Times и Reuters, очередные ограничения могут затронуть суверенный долг РФ.