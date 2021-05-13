Байден заявил, что президентом США должен был стать его умерший сын
После утраты Джо Байден решил не участвовать в предвыборной гонке 2016 года. Тогда страну возглавил Дональд Трамп.
Джозеф Робинетт Байден III, старший сын Джо Байдена. Фото © Zuma / ТАСС
Президент США Джо Байден заявил журналистам, что его старший сын Бо (полное имя: Джозеф Робинетт "Бо" Байден III) должен был занять кресло американского лидера. Однако свои коррективы внесла онкология: мужчина скончался от рака мозга в 2015 году.
"Вы меня всегда застаёте врасплох с [вопросами о] Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле", — цитирует его слова телеканал MSNBC.
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Бо Байден был бывшим военным и занимал пост генпрокурора штата Делавер. Он умер от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет. Потеряв сына, Байден, вопреки ожиданиям многих американцев, решил не участвовать в президентских выборах 2016 года, которые в итоге выиграл Дональд Трамп.
Ранее в Сети серьёзно обеспокоились из-за здоровья Байдена. Поводом стало видео его тройного падения на трапе самолёта. На кадрах американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме пришлось заверять публику в крепком здоровье президента США.
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