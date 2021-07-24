Подруга не верит, что в крушении самолёта под Хабаровском виновата инструктор

Подруга дочери инструктора Татьяны Новиковской, погибшей в Хабаровском крае в результате крушения легкомоторного самолёта, считает, что лётчица не могла сама спровоцировать катастрофу.

"Она очень хороший человек, она во многом мне помогала. Зная то, что она является президентом Федерации авиаспорта Дальнего Востока… Если она управляла самолётом — она такой опытный инструктор!" — сказала девушка Пятому каналу.