Подруга не верит, что в крушении самолёта под Хабаровском виновата инструктор
В результате происшествия погибло два человека, СУ СКР на транспорте возбудило уголовное дело.
Татьяна Новиковская. Фото © Instagram / kalinka_aero
Подруга дочери инструктора Татьяны Новиковской, погибшей в Хабаровском крае в результате крушения легкомоторного самолёта, считает, что лётчица не могла сама спровоцировать катастрофу.
"Она очень хороший человек, она во многом мне помогала. Зная то, что она является президентом Федерации авиаспорта Дальнего Востока… Если она управляла самолётом — она такой опытный инструктор!" — сказала девушка Пятому каналу.
Напомним, легкомоторный самолёт Tecnam P2002 Sierra потерпел крушение недалеко от аэродрома Калинка в Хабаровском крае. За штурвалом находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Она скончалась в больнице. Вместе с ней также был один пассажир, от полученных травм он погиб на месте.
Комментариев: 0