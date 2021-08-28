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Премьер Чехии призвал охранять Европу от нелегальных мигрантов

Политик также предложил принять в Шенгенский союз западнобалканские страны.

28 августа, 14:04
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/AndrejBabis/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andrej Babiš</a></p>

Фото © Facebook / Andrej Babiš

Европу надо защитить от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш. По его мнению, для этого необходимо заключить соглашения с рядом соседних стран.

"Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией", заявил он.

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По словам Бабиша, такие страны, как Дания, Швеция и Австрия, на собственном примере показали, как изменилось отношение к мигрантам с 2015 года — тогда им были рады, сейчас отвергают. Он призвал принять в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, а также создать ясную стратегию по отношению к западнобалканским странам.

"Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был Виктор Орбан (премьер Венгрии. — Прим. Лайфа), который поставил забор на пути мигрантов", — сказал Бабиш.

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Ранее стало известно о расколе в Евросоюзе из-за приёма афганских беженцев. Некоторые участники сообщества опасаются ситуации 2015 года, когда в Европу хлынул поток беженцев из Сирии. А в июне Европарламент выступил за включение в ЕС балканских стран — там отметили, что расширение территории будет выгодно не только альянсу, но и самим регионам.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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