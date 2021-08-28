Премьер Чехии призвал охранять Европу от нелегальных мигрантов
Политик также предложил принять в Шенгенский союз западнобалканские страны.
Фото © Facebook / Andrej Babiš
Европу надо защитить от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш. По его мнению, для этого необходимо заключить соглашения с рядом соседних стран.
"Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией", — заявил он.
По словам Бабиша, такие страны, как Дания, Швеция и Австрия, на собственном примере показали, как изменилось отношение к мигрантам с 2015 года — тогда им были рады, сейчас отвергают. Он призвал принять в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, а также создать ясную стратегию по отношению к западнобалканским странам.
"Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был Виктор Орбан (премьер Венгрии. — Прим. Лайфа), который поставил забор на пути мигрантов", — сказал Бабиш.
Ранее стало известно о расколе в Евросоюзе из-за приёма афганских беженцев. Некоторые участники сообщества опасаются ситуации 2015 года, когда в Европу хлынул поток беженцев из Сирии. А в июне Европарламент выступил за включение в ЕС балканских стран — там отметили, что расширение территории будет выгодно не только альянсу, но и самим регионам.
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