Премьер Чехии призвал охранять Европу от нелегальных мигрантов

Европу надо защитить от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш. По его мнению, для этого необходимо заключить соглашения с рядом соседних стран.

"Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией", — заявил он.

По словам Бабиша, такие страны, как Дания, Швеция и Австрия, на собственном примере показали, как изменилось отношение к мигрантам с 2015 года — тогда им были рады, сейчас отвергают. Он призвал принять в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, а также создать ясную стратегию по отношению к западнобалканским странам.

"Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был Виктор Орбан (премьер Венгрии. — Прим. Лайфа), который поставил забор на пути мигрантов", — сказал Бабиш.