Политолог Михеев объяснил нежелание Зюганова обелять Рашкина

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, задержанный с тушей лося в багажнике своей машины, нанёс слишком серьёзный вред всей партии, даже её председатель Геннадий Зюганов не будет вмешиваться в расследование дела. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.

О том, что Зюганов не будет лично вступаться за Рашкина, сообщил телеграм-канал Ura.ru, ссылаясь на свои источники. По мнению лидера коммунистов, парламентарий своим необдуманным поведением "подставил партию и дал повод критиковать КПРФ на ровном месте".