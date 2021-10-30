Политолог Михеев объяснил нежелание Зюганова обелять Рашкина
По мнению лидера коммунистов, парламентарий своим поведением подставил партию и дал повод критиковать её на ровном месте.
Фото © VK / Валерий Рашкин
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, задержанный с тушей лося в багажнике своей машины, нанёс слишком серьёзный вред всей партии, даже её председатель Геннадий Зюганов не будет вмешиваться в расследование дела. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.
О том, что Зюганов не будет лично вступаться за Рашкина, сообщил телеграм-канал Ura.ru, ссылаясь на свои источники. По мнению лидера коммунистов, парламентарий своим необдуманным поведением "подставил партию и дал повод критиковать КПРФ на ровном месте".
"Ну всё, Зюганов сказал своё слово — Рашкина он обелять не будет. Да в такой ситуации это и невозможно, слишком серьёзный вред нанёс он всем коммунистам и всей КПРФ", — написал политолог Михеев в телеграм-канале.
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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