В британском суде пройдут финальные слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 11 ноября проведёт финальные слушания по спору между Москвой и Киевом о непогашенных украинских еврооблигациях на три миллиарда долларов, которые принадлежат Фонду национального благосостояния (ФНБ) России. При этом решение может быть вынесено только через три-девять месяцев после слушания, сообщил официальный представитель инстанции в беседе с РБК.

Россия обратилась с иском в британский суд с требованием вернуть долг в феврале 2016 года. Отмечается, что заседание будет проводить коллегия из пяти судей, возглавляемая председателем Верховного суда лордом Робертом Ридом. Слушания продлятся пять-шесть часов.

Отметим, что официально иск подала британская компания Law Debenture Trust Corp., которая представляет интересы России как единственного держателя дефолтных украинских облигаций. В марте 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение, которое обязывало Украину погасить еврооблигации. Однако Незалежная подала апелляцию. В сентябре 2018 года суд Англии отклонил большинство оснований защиты украинской стороны, но ей был предоставлен шанс добиться полноценного судебного процесса по тому аргументу, что Москва якобы "принудила" Киев к выпуску еврооблигаций, которые целиком выкупила.

В ноябре 2018 года РФ подала жалобу в Верховный суд Соединённого Королевства и потребовала запустить всеобъемлющий судебный процесс для рассмотрения довода о давлении на Незалежную. Однако Киев также подал апелляцию в ВС — на решение предыдущей инстанции, которая отказала в праве на всеобъемлющее рассмотрение остальных аргументов.

Добавим, что если Верховный суд отклонит аргумент Украины об оказании неправомерного давления и откажет в удовлетворении жалобы по оставшимся аргументам, то Россия будет иметь окончательное право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям и дополнительных процентов — к настоящему времени только на номинал облигаций штрафной процент достиг $1,4 миллиарда, отмечает издание.