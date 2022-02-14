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Глава Мюнхенской конференции Ишингер: Организаторы попробуют добиться участия РФ в форуме

При этом, по его словам, сейчас Москва готова послать на мероприятие представителей экономических кругов и неправительственных организаций.

14 февраля, 09:57
<p>Вольфганг Ишингер. Фото на обложке © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Вольфганг Ишингер. Фото на обложке © Wikipedia

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сообщил журналистам, что организаторы форума продолжат попытки получить согласие Москвы на участие в мероприятии, которое состоится на днях. Он также выразил сожаление, что российские власти отказались направить официальных представителей на конференцию.

"К сожалению, по последней информации, российское правительство отказывается направить официальных представителей. В следующие дни мы предпримем все попытки, завтра канцлер ФРГ [Олаф Шольц] лично посетит Москву, чтобы всё же привлечь официального российского представителя в Мюнхен", — сказал Ишингер на брифинге в Берлине.

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При этом, по словам дипломата, сейчас Россия готова послать на форум представителей экономических кругов и неправительственных организаций.

Напомним, что Шольц намерен 15 февраля посетить Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что обсуждаться на них будет в том числе украинская тема.

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Ранее Лайф писал, что Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции, которая состоится 18–20 февраля. Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате, однако российский лидер не планирует присутствовать там даже онлайн, уточнили в Кремле.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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