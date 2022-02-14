Глава Мюнхенской конференции Ишингер: Организаторы попробуют добиться участия РФ в форуме
При этом, по его словам, сейчас Москва готова послать на мероприятие представителей экономических кругов и неправительственных организаций.
Вольфганг Ишингер. Фото на обложке © Wikipedia
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сообщил журналистам, что организаторы форума продолжат попытки получить согласие Москвы на участие в мероприятии, которое состоится на днях. Он также выразил сожаление, что российские власти отказались направить официальных представителей на конференцию.
"К сожалению, по последней информации, российское правительство отказывается направить официальных представителей. В следующие дни мы предпримем все попытки, завтра канцлер ФРГ [Олаф Шольц] лично посетит Москву, чтобы всё же привлечь официального российского представителя в Мюнхен", — сказал Ишингер на брифинге в Берлине.
При этом, по словам дипломата, сейчас Россия готова послать на форум представителей экономических кругов и неправительственных организаций.
Напомним, что Шольц намерен 15 февраля посетить Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что обсуждаться на них будет в том числе украинская тема.
Ранее Лайф писал, что Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции, которая состоится 18–20 февраля. Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате, однако российский лидер не планирует присутствовать там даже онлайн, уточнили в Кремле.
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