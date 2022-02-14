Глава Мюнхенской конференции Ишингер: Организаторы попробуют добиться участия РФ в форуме

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сообщил журналистам, что организаторы форума продолжат попытки получить согласие Москвы на участие в мероприятии, которое состоится на днях. Он также выразил сожаление, что российские власти отказались направить официальных представителей на конференцию.

"К сожалению, по последней информации, российское правительство отказывается направить официальных представителей. В следующие дни мы предпримем все попытки, завтра канцлер ФРГ [Олаф Шольц] лично посетит Москву, чтобы всё же привлечь официального российского представителя в Мюнхен", — сказал Ишингер на брифинге в Берлине.

При этом, по словам дипломата, сейчас Россия готова послать на форум представителей экономических кругов и неправительственных организаций.

Напомним, что Шольц намерен 15 февраля посетить Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что обсуждаться на них будет в том числе украинская тема.