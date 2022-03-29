Эксперт по этикету Николаева объяснила выбор астр для переговоров России и Украины
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Розовый цвет достаточно умиротворяющий, а астры в переводе с латинского означают звёзды. Возможно, в этом кроется смысл, считает специалист.
Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила, почему для переговоров Украины и России, которые в эти минуты проходят в Стамбуле, были выбраны астры. В беседе с Лайфом она напомнила, что цветы используются при переговорах всегда, особенно если они организованы третьей стороной.
"Цветы всегда используются при переговорах, особенно если они устраиваются третьей стороной. Это прежде всего правила такие. Розовый цвет умиротворяющий. Это такой достаточно детский цвет. И подобные оттенки нас, конечно, умиротворяют. Астры с латинского означают звёзды, возможно, в этом кроется смысл", — отметила собеседница Лайфа. Вместе с тем она не исключила, что это сезонные цветы в Турции.
Лайф напоминает, что представители Москвы и Киева трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно. По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре. Накануне стало известно, что следующий очный раунд переговоров РФ и Украины пройдёт во дворце Долмабахче в Стамбуле. Переговоры тет-а-тет главы делегации РФ — помощника президента Владимира Мединского — и члена украинской делегации — главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии уже начались. Как рассказал член украинской делегации Михаил Подоляк, остальные переговорщики также параллельно работают "по всему спектру спорных вопросов".