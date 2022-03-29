Эксперт по этикету Николаева объяснила выбор астр для переговоров России и Украины

Розовый цвет достаточно умиротворяющий, а астры в переводе с латинского означают звёзды. Возможно, в этом кроется смысл, считает специалист.

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила, почему для переговоров Украины и России, которые в эти минуты проходят в Стамбуле, были выбраны астры. В беседе с Лайфом она напомнила, что цветы используются при переговорах всегда, особенно если они организованы третьей стороной.