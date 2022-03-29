Переговоры России и Украины продолжатся по видеосвязи

Также известно, что российская делегация покинет Стамбул, где проходила четвёртая очная встреча, уже сегодня.

Очный раунд переговоров российской и украинской сторон в Стамбуле окончен, консультации продолжатся в видеоформате. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в делегации РФ.