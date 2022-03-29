Переговоры России и Украины продолжатся по видеосвязи
Переговоры между Россией и Украиной в формате ВКС. Фото © Telegram / Владимир Мединский
Также известно, что российская делегация покинет Стамбул, где проходила четвёртая очная встреча, уже сегодня.
Очный раунд переговоров российской и украинской сторон в Стамбуле окончен, консультации продолжатся в видеоформате. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в делегации РФ.
"Переговоры продолжатся в видеорежиме", — сообщил источник, отметив, что российская делегация покинет Стамбул во вторник.
Как уже писал Лайфа, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины в Стамбуле. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. При этом глава делегации РФ назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлении.