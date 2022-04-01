Лавров: Москва готовит реакцию на предложения Киева, в переговорах есть движение вперёд
По словам министра иностранных дел РФ, украинская сторона впервые положила на бумагу своё видение договорённостей, которых необходимо достичь, однако сначала они должны сформироваться.
Россия готовит свою реакцию на предложения Украины и фиксирует движение вперёд по переговорам, они должны быть продолжены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"У нас готовится реакция, там есть движение вперёд, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украины быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе — безъядерный внеблоковый статус", — сказал он после переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Лавров напомнил, что в ходе встречи делегаций в Стамбуле украинская сторона впервые положила на бумагу своё видение договорённостей, которых необходимо достичь. Однако сначала, уточнил министр, они должны сформироваться. Переговоры, уверен он, необходимо продолжить.
Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.