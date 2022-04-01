Лавров: Москва готовит реакцию на предложения Киева, в переговорах есть движение вперёд

По словам министра иностранных дел РФ, украинская сторона впервые положила на бумагу своё видение договорённостей, которых необходимо достичь, однако сначала они должны сформироваться.

Россия готовит свою реакцию на предложения Украины и фиксирует движение вперёд по переговорам, они должны быть продолжены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас готовится реакция, там есть движение вперёд, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украины быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе — безъядерный внеблоковый статус", — сказал он после переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.