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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 03:39
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Депутат Европарламента призвала расследовать ситуацию в Буче

По словам Франчески Донато, есть серьёзные сомнения в правдивости заявлений, которые делают украинские власти.

Депутат Европарламента из Италии Франческа Донато призвала тщательно изучить материалы по ситуации в Буче, которые были распространены украинскими властями и западными изданиями. Соответствующее заявление она сделала в ходе выступления в Европарламенте.

"Говорят, что речь идёт о полном эмбарго на газ из России, что, исходя из фактов, которые преподносит украинское правительство о Буче, было бы абсолютно неприемлемо для нашей экономики. Уже есть серьёзные сомнения в их правдивости", — подчеркнула Донато.

Захарова назвала западные СМИ соучастниками преступления в Буче
Захарова назвала западные СМИ соучастниками преступления в Буче

Напомним, что Министерство обороны РФ опровергло заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военнослужащими. Как указал советник главы ЛНР Родион Мирошник, ВС РФ спокойно покинули город ещё 30 марта. Об этом же в тот же день, не упоминая о трупах и разрушениях, сообщил и мэр Бучи. Но спустя несколько дней украинские силовики провели в городе зачистку. И уже на следующий день в Сети появились видеозаписи с телами мирных граждан на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.

Захарова: Ни один мирный житель Бучи не пострадал за время нахождения там военных РФ
Захарова: Ни один мирный житель Бучи не пострадал за время нахождения там военных РФ
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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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