Депутат Европарламента призвала расследовать ситуацию в Буче
По словам Франчески Донато, есть серьёзные сомнения в правдивости заявлений, которые делают украинские власти.
Депутат Европарламента из Италии Франческа Донато призвала тщательно изучить материалы по ситуации в Буче, которые были распространены украинскими властями и западными изданиями. Соответствующее заявление она сделала в ходе выступления в Европарламенте.
"Говорят, что речь идёт о полном эмбарго на газ из России, что, исходя из фактов, которые преподносит украинское правительство о Буче, было бы абсолютно неприемлемо для нашей экономики. Уже есть серьёзные сомнения в их правдивости", — подчеркнула Донато.
Напомним, что Министерство обороны РФ опровергло заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военнослужащими. Как указал советник главы ЛНР Родион Мирошник, ВС РФ спокойно покинули город ещё 30 марта. Об этом же в тот же день, не упоминая о трупах и разрушениях, сообщил и мэр Бучи. Но спустя несколько дней украинские силовики провели в городе зачистку. И уже на следующий день в Сети появились видеозаписи с телами мирных граждан на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
ТАСС / Zuma