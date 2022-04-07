Депутат Европарламента призвала расследовать ситуацию в Буче

Депутат Европарламента из Италии Франческа Донато призвала тщательно изучить материалы по ситуации в Буче, которые были распространены украинскими властями и западными изданиями. Соответствующее заявление она сделала в ходе выступления в Европарламенте.

"Говорят, что речь идёт о полном эмбарго на газ из России, что, исходя из фактов, которые преподносит украинское правительство о Буче, было бы абсолютно неприемлемо для нашей экономики. Уже есть серьёзные сомнения в их правдивости", — подчеркнула Донато.