Захарова заявила, что Россия не изменит позицию по Украине из-за высылки дипломатов

"А сразу всех не объявляют в надежде, что мы позицию что ли изменим? Не изменим. А МИДу Франции я скажу: если бы вы хоть раз за восемь лет увязали бы исполнение Киевом Минских соглашений даже с риском введения санкций, то добились бы мира и стабильности в Европе", — написала Захарова в своём телеграм-канале.