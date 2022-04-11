Захарова заявила, что Россия не изменит позицию по Украине из-за высылки дипломатов
Так она отреагировала на то, что МИД Франции объявил персонами нон грата шесть сотрудников российской дипмиссии в стране.
Москва не изменит свою позицию по Украине в связи с объявлением российских дипломатов персонами нон грата во Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее внешнеполитическое ведомство Франции объявило персонами нон грата шесть российских дипломатов.
"А сразу всех не объявляют в надежде, что мы позицию что ли изменим? Не изменим. А МИДу Франции я скажу: если бы вы хоть раз за восемь лет увязали бы исполнение Киевом Минских соглашений даже с риском введения санкций, то добились бы мира и стабильности в Европе", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, очередная волна высылки российских дипломатов из западных стран началась 4 апреля. Так, Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — о высылке "около 30". Дания, Италия, Испания, Португалия, Румыния, Латвия, Эстония, Греция, Хорватия, Черногория, Норвегия и Австрия также объявили о решении выслать сотрудников российских дипмиссий.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ