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Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 22:30

Aftonbladet: Швеция получила гарантии безопасности до вступления в НАТО

Как пишет издание, стороны договорились о "сильной политической поддержке", углублённых учениях, расширении присутствия альянса в регионе Балтийского моря.

Швеция получила от США и Великобритании "конкретные обещания" по гарантиям безопасности на период, пока в Стокгольме идёт процесс принятия решения о вступлении страны в НАТО. Речь идёт об усилении военного присутствия на её территории государств, представляющих Североатлантический альянс.

"Швеция получила конкретные обещания от Соединённого Королевства и Соединённых Штатов о защите во время процесса подачи заявления в НАТО", — сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на источники в правительстве страны.

Стороны также договорились о "сильной политической поддержке" от представителей НАТО, углублённых учениях, расширении присутствия альянса в регионе Балтийского моря, усилении сотрудничества в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия различным угрозам.

Названа причина промедления Финляндии с подачей заявки на вступление в НАТО
Названа причина промедления Финляндии с подачей заявки на вступление в НАТО

Как писал Лайф ранее, газета Iltalehti сообщила, что Финляндия и Швеция подадут заявку в НАТО 16–20 мая. Издание отметило, что на 17–18 мая запланирован визит финского лидера Саули Ниинистё в Стокгольм по приглашению короля Карла XVI Густава.

А в самом альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. В свою очередь Россия предупредила государства о последствиях вступления в альянс. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если это случится, то о безъядерном статусе Балтики речь уже не сможет идти.

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Flickr / NATO

Арина Родионова
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