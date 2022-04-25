Aftonbladet: Швеция получила гарантии безопасности до вступления в НАТО

Как пишет издание, стороны договорились о "сильной политической поддержке", углублённых учениях, расширении присутствия альянса в регионе Балтийского моря.

Швеция получила от США и Великобритании "конкретные обещания" по гарантиям безопасности на период, пока в Стокгольме идёт процесс принятия решения о вступлении страны в НАТО. Речь идёт об усилении военного присутствия на её территории государств, представляющих Североатлантический альянс.

"Швеция получила конкретные обещания от Соединённого Королевства и Соединённых Штатов о защите во время процесса подачи заявления в НАТО", — сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на источники в правительстве страны.

Стороны также договорились о "сильной политической поддержке" от представителей НАТО, углублённых учениях, расширении присутствия альянса в регионе Балтийского моря, усилении сотрудничества в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия различным угрозам.