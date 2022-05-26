"Достойны поддержки": Депутат Пайкин назвал серьёзной проблемой отстранение наших спортсменов от соревнований
В конце февраля МОК рекомендовал отстранить спортсменов из России от соревнований.
Депутат Госдумы Борис Пайкин назвал серьёзной проблемой отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.
"Это действительно серьёзная проблема. Международные спортивные функционеры даже вопреки мнению прославленных западных спортсменов отстранили Россию от многих международных состязаний. В каких-то видах спорта есть возможность выступать под нейтральным флагом. Думаю, этой возможностью надо пользоваться, поскольку в любом случае мир осознаёт, представителем какой страны является спортсмен. Но в каких-то видах спорта такой возможности нет", — сказал Пайкин.
Он призвал Минспорт в ближайшее время определиться с форматом проведения соревнований на территории России. Представитель ЛДПР считает, что откладывать решение этого вопроса нельзя.
"Наших прославленных спортсменов можно понять: им нужно сегодня знать, какие соревнования международного уровня планируются, кто приглашён, каков формат будущих мероприятий. И, как мне кажется, Министерство спорта затянуло с ответом на этот вопрос. Понимаю, что это сложная задача, но её надо решать в тесном сотрудничестве с Олимпийским комитетом и спортивными федерациями. Люди, отдавшие много лет жизни отечественному спорту, достойны внимания, уважения, поддержки. А сегодня у них нет ответа на вопрос: что дальше? Мы должны им дать конструктивный ответ на этот вопрос в ближайшее время", — заявил депутат.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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