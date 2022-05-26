"Достойны поддержки": Депутат Пайкин назвал серьёзной проблемой отстранение наших спортсменов от соревнований

"Это действительно серьёзная проблема. Международные спортивные функционеры даже вопреки мнению прославленных западных спортсменов отстранили Россию от многих международных состязаний. В каких-то видах спорта есть возможность выступать под нейтральным флагом. Думаю, этой возможностью надо пользоваться, поскольку в любом случае мир осознаёт, представителем какой страны является спортсмен. Но в каких-то видах спорта такой возможности нет", — сказал Пайкин.

"Наших прославленных спортсменов можно понять: им нужно сегодня знать, какие соревнования международного уровня планируются, кто приглашён, каков формат будущих мероприятий. И, как мне кажется, Министерство спорта затянуло с ответом на этот вопрос. Понимаю, что это сложная задача, но её надо решать в тесном сотрудничестве с Олимпийским комитетом и спортивными федерациями. Люди, отдавшие много лет жизни отечественному спорту, достойны внимания, уважения, поддержки. А сегодня у них нет ответа на вопрос: что дальше? Мы должны им дать конструктивный ответ на этот вопрос в ближайшее время", — заявил депутат.