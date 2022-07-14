Валуев оценил сроки возвращения наших спортсменов на международную арену

"Снятие санкций со спортсменов? Очень нескоро. Идёт глобальное переустройство мира, и в спорте, как и в других сферах, скорее всего, тоже будут создаваться новые международные альянсы. Которые, может быть, станут альтернативой Олимпийским играм и МОК. Но пока это сложно представить, потому что это очень дорого", — сказал экс-чемпион мира по боксу.