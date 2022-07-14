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Опубликовано 14 июля 2022, 11:32

Валуев оценил сроки возвращения наших спортсменов на международную арену

Валуев не ждёт снятия санкций с российских спортсменов в ближайшее время

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что санкции с российских спортсменов снимут нескоро. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Снятие санкций со спортсменов? Очень нескоро. Идёт глобальное переустройство мира, и в спорте, как и в других сферах, скорее всего, тоже будут создаваться новые международные альянсы. Которые, может быть, станут альтернативой Олимпийским играм и МОК. Но пока это сложно представить, потому что это очень дорого", сказал экс-чемпион мира по боксу.

Как МОК собирается не пустить Россию на Олимпиаду-2024
Как МОК собирается не пустить Россию на Олимпиаду-2024

В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Роман Фейгин
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