Эзотерики советуют россиянам защититься от призыва с помощью свеч "Забудь меня, военкомат"

Эзотерический магазин в Тюмени выставил на продажу свечи "Забудь меня, военкомат", якобы помогающие не подпасть под призыв. Стоимость такого "амулета" от мобилизации — 750 рублей, пишет Ura.ru.

"Свеча "Забудь меня, военкомат". Свеча позволяет жить комфортно, без призыва на службу, так дело затеряется", — отмечается в описании к товару.