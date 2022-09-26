Эзотерики советуют россиянам защититься от призыва с помощью свеч "Забудь меня, военкомат"
Тюменские эзотерики выставили на продажу свечи против мобилизации "Забудь меня, военкомат"
Свеча "Забудь меня, военкомат". Фото © Ura.ru
Эзотерический магазин в Тюмени выставил на продажу свечи "Забудь меня, военкомат", якобы помогающие не подпасть под призыв. Стоимость такого "амулета" от мобилизации — 750 рублей, пишет Ura.ru.
"Свеча "Забудь меня, военкомат". Свеча позволяет жить комфортно, без призыва на службу, так дело затеряется", — отмечается в описании к товару.
Покупателей также уверяют, что такое приобретение притянет в жизнь благоприятные события, которые приведут к нужному результату. Военкомат просто забудет о мобилизации купившего свечку, обещают тюменские эзотерики.
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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. В Якутии призыв может завершиться на неделе.