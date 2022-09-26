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26 сентября, 14:14

Эзотерики советуют россиянам защититься от призыва с помощью свеч "Забудь меня, военкомат"

Тюменские эзотерики выставили на продажу свечи против мобилизации "Забудь меня, военкомат"

<p>Свеча "Забудь меня, военкомат". Фото © <a href="https://ura.news/news/1052589927" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ura.ru</a></p>

Свеча "Забудь меня, военкомат". Фото © Ura.ru

Эзотерический магазин в Тюмени выставил на продажу свечи "Забудь меня, военкомат", якобы помогающие не подпасть под призыв. Стоимость такого "амулета" от мобилизации — 750 рублей, пишет Ura.ru.

"Свеча "Забудь меня, военкомат". Свеча позволяет жить комфортно, без призыва на службу, так дело затеряется", — отмечается в описании к товару.

Покупателей также уверяют, что такое приобретение притянет в жизнь благоприятные события, которые приведут к нужному результату. Военкомат просто забудет о мобилизации купившего свечку, обещают тюменские эзотерики.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. В Якутии призыв может завершиться на неделе.

Татьяна Миссуми

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