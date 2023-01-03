Признание независимости Косова отозвала десятая страна, заявили в Сербии
МИД Сербии: Признание независимости Косова отозвала десятая страна
Уже десятая страна передала Сербии заявление об отзыве признания самопровозглашённого Косова, заявил газете "Вечерне новости" глава МИД страны Ивица Дачич. По его словам, Белград активизирует усилия в этом направлении из-за нарушения мятежным регионом положений Вашингтонских соглашений о недопустимости подачи заявок в международные организации.
При этом Сербия не озвучивает, какие именно страны отозвали независимость самопровозглашённой республики. Такое решение принято для того, чтобы союзники этих государств не оказывали на них давление.
"Мы в Вашингтонских соглашениях взяли на себя обязательства остановиться с инициативой отзыва признания, и мы хотели показать, что придерживаемся того, что подписали, хотя Приштина этого не делает. Разница в отношении к взятым на себя обязательствам существенна", — заявил Дачич.
Лайф писал, что 27 декабря сербы вновь начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии. Однако 29 декабря Вучич заявил о начале демонтажа конструкций. Уже сегодня баррикады были разобраны.
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