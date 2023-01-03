Признание независимости Косова отозвала десятая страна, заявили в Сербии

Уже десятая страна передала Сербии заявление об отзыве признания самопровозглашённого Косова, заявил газете "Вечерне новости" глава МИД страны Ивица Дачич. По его словам, Белград активизирует усилия в этом направлении из-за нарушения мятежным регионом положений Вашингтонских соглашений о недопустимости подачи заявок в международные организации.

При этом Сербия не озвучивает, какие именно страны отозвали независимость самопровозглашённой республики. Такое решение принято для того, чтобы союзники этих государств не оказывали на них давление.