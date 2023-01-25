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В чём главная опасность шведских САУ Archer, которые может получить Киев

Оглавление
Последние новости по Украине на сегодня — 2023
Сколько гаубиц на Украине
САУ Archer — характеристики
Протяжённость фронта на Украине

По словам военных экспертов, такое оружие может быть эффективным только при определённых условиях.

Опубликовано 24 января 2023, 23:40
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Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Последние новости по Украине на сегодня — 2023

19 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм готов предоставить Киеву САУ Archer. Неделей ранее о подобном намерении высказывался глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

— Вопрос не в том, должны ли мы это отправить, а в том, когда мы это отправим, подчеркнул глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

О возможности передачи САУ Archer впервые написали в апреле прошлого года издания Defense Express и The Rage X. По последним данным, шведы также хотят передать Киеву 90 бронемашин и 57 ПТРК.

САУ Archer, наряду с БМП Bradley и Marder, танками Stryker 2 и вертолётами Apache, о которых писал "Лайф", вошли в предварительный список вооружения и техники, которые страны НАТО собираются передать Украине в ближайшее время. В списке свыше тридцати четырёх позиций.

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Сколько гаубиц на Украине

По состоянию на январь текущего года, на вооружении армии Украины стоят 15 видов самоходных орудий и миномётов, а также 24 вида буксируемых орудий. Правда, многие из них уже числятся формально.

Из советского наследия — 122-мм гаубица Д-30, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 152-мм пушка 2А36 "Гиацинт-Б". Запас этих орудий практически утилизирован в ходе СВО.

152-мм гаубица 2А65. Фото © Wikipedia

152-мм гаубица 2А65. Фото © Wikipedia

От партнёров Киев в течение прошлого года получал такие реликты, как американский 105-мм Howitzer M101 40-х годов. Музейным экспонатом считается переданная Хорватией советская 130-мм пушка М-46 50-х годов. Также в некотором количестве Киев получил 152-мм самоходные гаубицы vz.77 Dana чехословацкого производства и словацкие 155-мм гаубицы Zuzana 2.

Из более современного вооружения французская 155-мм гаубица TRF1, германо-итало-британская 155-мм буксируемая гаубица FH70. Также Украина получила некоторое количество 155-мм гаубиц M777 производства США, несколько французских 155-мм САУ CAESAR, часть из которых ВСУ потеряли почти сразу после отгрузки. Плюс к этому ВСУ получили польские 155-мм САУ AHS Krab и немецкие 155-мм САУ PzH 2000, от которых уже почти ничего не осталось.

— Archer — гаубица как гаубица, ничего из ряда вон выходящего. Видимо, другие САУ заканчиваются: и "Цезари" на исходе, и "Крабов" немного. У ВСУ сейчас с калибром 122-мм и 152-мм — полный крах. Крохи какие-то успевают болгары наточить. Правда, у них скандал, что они это тайно делают, не знаю, как они будут выгребать из этой ситуации, впрочем, это их проблемы. Вот Запад и поставляет 155-мм пушки, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Необходимость использовать снаряды разного калибра вносит неразбериху в местную военную логистику. По данным Минобороны РФ от 20 января 2023 года, ВС РФ уничтожили за всё время спецоперации 3878 гаубиц и миномётов ВСУ. Часть уцелевшей техники, которая находится в распоряжении украинской армии, требует ремонта. Есть основания полагать, что и САУ Archer ждёт подобная участь.

САУ Archer — характеристики

САУ FH77 BW Archer (от англ. "лучник") — шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка, разработанная металлургическим концерном Bofors, поглощённым впоследствии британской компанией BAE Systems Ltd.

История создания "Лучников" драматичная. Швеция ожидала поставок этих САУ в 2011-м году и списала к тому моменту все буксируемые 155-мм гаубицы Bofors FH77B, стоявшие у неё на вооружении. Из-за технических заминок САУ Archer были готовы лишь к 2013 году, в результате как минимум два года армия Швеции просуществовала без какой-либо полевой артиллерии. Годом начала эксплуатации САУ Archer считают 2014-й.

Масса САУ Archer 33 тонны, длина 14,1 метра, ширина 3 метра, высота 3,4 метра. Экипаж 3–4 человека, но для управления огнём достаточно и одного (но квалифицированного). Тип брони: противопульная, противоосколочная, противоминная. Броня выдерживает подрыв до 6 кг взрывчатки (уровень 2 STANAG 4569).

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Силовая установка представлена шестицилиндровым дизелем Volvo D9B мощностью 300 лошадиных сил. Шасси Volvo A30D с колёсной формулой 6х6. Максимальная скорость по шоссе 70 км/ч, запас хода 500 км.

Вооружение САУ Archer представлено 155-мм гаубицей FH 77 BW L52. Ствол гаубицы модульный, перед сменой позиции она втягивается частично в башню. В боекомплект входит 21 снаряд в полностью автоматическом магазине, плюс может нести ещё 20 снарядов для перезагрузки. Гаубица стреляет осколочно-фугасными, активно-реактивными и высокоточными управляемыми боеприпасами M982 Excalibur. Дальность стрельбы от 30 до 60 км, в зависимости от типа снаряда. Площадь поражения 1250 м², точность меньше 10 м от цели. Скорострельность 8 выстрелов в минуту.

В качестве дополнительного вооружения в комплект входит дистанционно управляемый 40-мм гранатомёт или 12,7-мм пулемёт.

Время развёртывания/свёртывания менее 30 секунд. Эксперты отмечают, что САУ Archer относится к самым быстрым гаубицам, и к тому же в случае повреждения колёс из-за взрыва может некоторое время продолжать движение. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, эти преимущества и хотят использовать ВСУ в своей тактике.

— Думаю, они (ВСУ) этим и "балуются": выбирают цели, бьют высокоточными снарядами, меняют позиции и т.д. Вот эти все САУ, артиллерийские комплексы, в том числе буксируемые, они обстреливают наши позиции, а также города Донбасса, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

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Протяжённость фронта на Украине

По мнению экспертов, шведская САУ FH77 BW Archer действительно заслуживает внимания. Если Киев её получит, в распоряжении ВСУ окажется самая современная гаубица из тех, что они когда-либо получали.

— Однако всё упирается в три проблемы. Во-первых, по данным Reuters, Швеция располагает всего 48 единицами САУ Archer. Много дать шведы не смогут — 56 установок, если рассуждать логически. Но даже если Швеция "отгрузит" половину своих САУ, что сильно ударит по обороноспособности северного государства, это вряд ли что-то изменит, учитывая большую протяжённость украинского фронта — более тысячи километров.

По словам Алексея Леонкова, сейчас всё подобное вооружение поставляется усечёнными партиями для того, чтобы создавать на определённых направлениях соединения, которые призваны сдерживать ВС РФ в первую очередь в зоне укрепрайонов ВСУ. О коренном переломе речи нет.

Дальше всё упирается в специалистов. Срок обучения наводчиков САУ Archer — около года.

— Чтобы высокоточно стрелять, нужен опыт. Не просто правильно кнопочки нажимать, а очень много стрелять из этой артиллерийской установки. Если военный стрелял из другой техники, всё равно нужно переучиваться, и на это нужно время, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Наконец, никто не отменял вечную проблему ВСУ со службой снабжения, ремонта и обслуживания такой техники. В итоге больше всех рискует Швеция, которая не только "отрывает от сердца" дефицитное вооружение, но и может получить удар по репутации своего оружия. Стоит вспомнить французов, которые на какое-то время успели пожалеть из-за решения отправить САУ Caesar Киеву.

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Фото © Wikipedia

Помогут ли САУ Archer Киеву?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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