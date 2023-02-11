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10 февраля, 23:20

США отправляют авианосец "Джордж Буш" на ликвидацию последствий землетрясения в Турции

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в восточную часть Средиземного моря направлен авианосец "Джордж Буш" и сопровождающие его корабля для участия в ликвидации последствий мощного землетрясения в Турции.

"Европейское командование США направило личный состав, оборудование и целый ряд различных средств в помощь Правительству Турции и проводимым им поисково-спасательным операциям. Среди них авианосная ударная группа "Джордж Буш", переброшенная в восточную часть Средиземного моря", — заявил Райдер во время брифинга.

Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 20 тысяч

Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 20 тысяч

Представитель Пентагона также добавил, что авианосец будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медицинскую помощь и предоставлять вертолёты по мере необходимости.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, включая Сирию, где, по последним данным погибло 1387 человек.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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