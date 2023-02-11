США отправляют авианосец "Джордж Буш" на ликвидацию последствий землетрясения в Турции

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в восточную часть Средиземного моря направлен авианосец "Джордж Буш" и сопровождающие его корабля для участия в ликвидации последствий мощного землетрясения в Турции.

"Европейское командование США направило личный состав, оборудование и целый ряд различных средств в помощь Правительству Турции и проводимым им поисково-спасательным операциям. Среди них авианосная ударная группа "Джордж Буш", переброшенная в восточную часть Средиземного моря", — заявил Райдер во время брифинга.

Представитель Пентагона также добавил, что авианосец будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медицинскую помощь и предоставлять вертолёты по мере необходимости.