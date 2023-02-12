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12 февраля, 07:14

В Европарламенте рассказали, зачем США устроили диверсию на "Северных потоках"

Евродепутат Бек: США устроили диверсию на "Северных потоках" для разрыва связи РФ и ФРГ

Соединённые Штаты устроили на "Северных потоках" диверсию, чтобы не допустить экономического сотрудничества России и Германии. Об этом в беседе с "Известиями" заявил депутат Европейского парламента Гуннар Бек.

"США не понравились близкие экономические отношения Германии и России. Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения", — сказал он.

Кроме того, Бек думает, что многие западные страны не заинтересованы в открытом расследовании дела о подрыве газопроводов. Им удобно считать Россию виновницей, но непонятно, зачем ей вредить себе же, отметил парламентарий.

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Напомним, ранее журналист Сеймур Херш заявил, что именно американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки". В действие бомбы якобы привели уже норвежцы. По его информации, операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли эти данные. В КНР назвали заслуживающим доверие расследование Херша о "Северных потоках". В ФРГ очень хотели обвинить Россию, но были вынуждены признать отсутствие улик.

Обложка ©

ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Светлана Оперук
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