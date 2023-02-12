В Европарламенте рассказали, зачем США устроили диверсию на "Северных потоках"
Евродепутат Бек: США устроили диверсию на "Северных потоках" для разрыва связи РФ и ФРГ
Соединённые Штаты устроили на "Северных потоках" диверсию, чтобы не допустить экономического сотрудничества России и Германии. Об этом в беседе с "Известиями" заявил депутат Европейского парламента Гуннар Бек.
"США не понравились близкие экономические отношения Германии и России. Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения", — сказал он.
Кроме того, Бек думает, что многие западные страны не заинтересованы в открытом расследовании дела о подрыве газопроводов. Им удобно считать Россию виновницей, но непонятно, зачем ей вредить себе же, отметил парламентарий.
Напомним, ранее журналист Сеймур Херш заявил, что именно американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки". В действие бомбы якобы привели уже норвежцы. По его информации, операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли эти данные. В КНР назвали заслуживающим доверие расследование Херша о "Северных потоках". В ФРГ очень хотели обвинить Россию, но были вынуждены признать отсутствие улик.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE