В Европарламенте рассказали, зачем США устроили диверсию на "Северных потоках"

Соединённые Штаты устроили на "Северных потоках" диверсию, чтобы не допустить экономического сотрудничества России и Германии. Об этом в беседе с "Известиями" заявил депутат Европейского парламента Гуннар Бек.

"США не понравились близкие экономические отношения Германии и России. Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения", — сказал он.