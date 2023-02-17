Рябков: Россия не сомневается в том, что США ответственны за подрыв "Северных потоков"

Москва не сомневается в том, что ответственность за взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" лежит на Вашингтоне, по сути дела, это уже доказанный факт. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Это возмутительная диверсия, террористический акт неслыханных масштабов, это переход администрацией США в качество, которое, по большому счёту, раньше считалось немыслимым и недопустимым, удар по одному из ключевых объектов критической инфраструктуры… В том, что ответственность на США, у нас сомнений нет, и мы продолжим работу над тем, чтобы это не осталось в прошлом, без последствий для США", — сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам дипломата, среди ближайших планов углублённое изучение этого вопроса на одном из заседаний Совбеза ООН. Рябков считает, что США диверсией на газопроводах хотели "в свойственной манере убить нескольких зайцев", в том числе нанести ущерб экономическим интересам РФ, а также освободить пространство для экспорта американского сжиженного природного газа. Кроме того, он подчеркнул, что Москва придерживалась мнения об ответственности Вашингтона вне зависимости от публикации соответствующего расследования журналиста Сеймура Херша.

"То, как ведут себя союзники США в Европе, в том числе скандинавские страны, по сути дела, хамски… то, как нашим специалистам, в том числе из "Газпрома", нашим следователям на протяжении всего времени отказывают в доступе к материалам, не дают подключиться к следственным действиям — это тоже сигнал сам по себе. Безотносительно того, какой информацией мы располагаем… это тоже маркер того, что реально там произошло и как это всё разыгрывалось", — поведал Рябков.