Рябков: Россия не сомневается в том, что США ответственны за подрыв "Северных потоков"
Москва не сомневается в том, что ответственность за взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" лежит на Вашингтоне, по сути дела, это уже доказанный факт. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Это возмутительная диверсия, террористический акт неслыханных масштабов, это переход администрацией США в качество, которое, по большому счёту, раньше считалось немыслимым и недопустимым, удар по одному из ключевых объектов критической инфраструктуры… В том, что ответственность на США, у нас сомнений нет, и мы продолжим работу над тем, чтобы это не осталось в прошлом, без последствий для США", — сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
По словам дипломата, среди ближайших планов углублённое изучение этого вопроса на одном из заседаний Совбеза ООН. Рябков считает, что США диверсией на газопроводах хотели "в свойственной манере убить нескольких зайцев", в том числе нанести ущерб экономическим интересам РФ, а также освободить пространство для экспорта американского сжиженного природного газа. Кроме того, он подчеркнул, что Москва придерживалась мнения об ответственности Вашингтона вне зависимости от публикации соответствующего расследования журналиста Сеймура Херша.
"То, как ведут себя союзники США в Европе, в том числе скандинавские страны, по сути дела, хамски… то, как нашим специалистам, в том числе из "Газпрома", нашим следователям на протяжении всего времени отказывают в доступе к материалам, не дают подключиться к следственным действиям — это тоже сигнал сам по себе. Безотносительно того, какой информацией мы располагаем… это тоже маркер того, что реально там произошло и как это всё разыгрывалось", — поведал Рябков.
Он также заявил о необходимости проведения независимого международного расследования с обязательным российским участием.
Напомним, в начале февраля журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором раскрыл роль США в теракте на "Северных потоках". По его словам, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы, а в действие её привели норвежцы в сентябре 2022 года. Он утверждает, что США готовили эту операцию девять месяцев. Однако в Вашингтоне обвинили Херша во лжи. Позже автор рассказал, что президент Штатов Джо Байден из страха перенёс подрыв газопроводов, а также объяснил, как к событию готовили водолазов в ходе учений НАТО. Россия созвала на 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на "Северных потоках".
ТАСС / Zuma