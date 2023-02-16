Госдума призвала Совбез ООН расследовать "чудовищную диверсию" на "Северных потоках"

Государственная дума РФ призвала Совет Безопасности ООН расследовать подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" и наказать заказчиков и исполнителей. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании в четверг.

"Депутаты Госдумы обращаются к Совету Безопасности ООН с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии", — говорится в постановлении, которое разработал Комитет Госдумы по международным делам.

Авторы обращения указывают на данные, предоставленные американским журналистом Сеймуром Хершем, согласно которым к подрыву "Северных потоков" причастно руководство США. По словам парламентариев, администрация Джо Байдена, "отдавшего противоправный приказ, несёт полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов", так и за долгосрочное пагубное влияние на экономику стран региона и экологию.