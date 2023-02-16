Госдума призвала Совбез ООН расследовать "чудовищную диверсию" на "Северных потоках"
Государственная дума РФ призвала Совет Безопасности ООН расследовать подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" и наказать заказчиков и исполнителей. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании в четверг.
"Депутаты Госдумы обращаются к Совету Безопасности ООН с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии", — говорится в постановлении, которое разработал Комитет Госдумы по международным делам.
Авторы обращения указывают на данные, предоставленные американским журналистом Сеймуром Хершем, согласно которым к подрыву "Северных потоков" причастно руководство США. По словам парламентариев, администрация Джо Байдена, "отдавшего противоправный приказ, несёт полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов", так и за долгосрочное пагубное влияние на экономику стран региона и экологию.
Напомним, в начале февраля Херш написал статью, в которой раскрыл, что американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы, а в действие её привели норвежцы. США тайно готовили эту операцию в течение девяти месяцев. Власти Штатов уже поспешили обвинить журналиста во лжи. Позже Херш рассказал, что глава Белого дома Джо Байден из страха перенёс подрыв газопроводов, а также объяснил, как к событию готовили водолазов в ходе учений НАТО.
Как сообщал Лайф, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" в Балтийском море были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США.
Getty Images / Swedish Coast