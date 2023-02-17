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17 февраля, 16:14

Гулявшая с телёнком по Красной площади американка улетела в Стамбул

Гулявшая с телёнком по Красной площади американка Алисия Дей улетела в Стамбул. По словам девушки, ей запретили въезд в Россию на 40 лет.

"Я получила бумагу, что мне нужно уехать из России до 16 февраля и что мне запрещено на 40 лет вернуться в Россию", — приводит РИА "Новости" слова Алисии.

В настоящее время американка находится в отеле в Стамбуле. Там она пробудет как минимум до конца февраля.

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Напомним, 34-летняя американка прогуливалась в центре Москвы с телёнком, которого она купила в Интернете, за что была задержана полицией. Девушка призналась суду в любви к животным. Её арестовали на 13 суток за сопротивление правоохранителям во время задержания и выписали штраф на 20 тысяч рублей. Сейчас телёнок находится в реабилитационном центре, забирать оттуда животное иностранка не намерена.

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Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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