Гулявшая с телёнком по Красной площади американка улетела в Стамбул
Гулявшая с телёнком по Красной площади американка Алисия Дей улетела в Стамбул. По словам девушки, ей запретили въезд в Россию на 40 лет.
"Я получила бумагу, что мне нужно уехать из России до 16 февраля и что мне запрещено на 40 лет вернуться в Россию", — приводит РИА "Новости" слова Алисии.
В настоящее время американка находится в отеле в Стамбуле. Там она пробудет как минимум до конца февраля.
Напомним, 34-летняя американка прогуливалась в центре Москвы с телёнком, которого она купила в Интернете, за что была задержана полицией. Девушка призналась суду в любви к животным. Её арестовали на 13 суток за сопротивление правоохранителям во время задержания и выписали штраф на 20 тысяч рублей. Сейчас телёнок находится в реабилитационном центре, забирать оттуда животное иностранка не намерена.
Кадр из видео LIFE