Гулявшая с телёнком по Красной площади американка улетела в Стамбул

Гулявшая с телёнком по Красной площади американка Алисия Дей улетела в Стамбул. По словам девушки, ей запретили въезд в Россию на 40 лет.

"Я получила бумагу, что мне нужно уехать из России до 16 февраля и что мне запрещено на 40 лет вернуться в Россию", — приводит РИА "Новости" слова Алисии.