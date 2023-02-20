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20 февраля, 03:55

Совбез ООН вне очереди обсудит ракетные пуски КНДР

Совет безопасности ООН проведёт внеочередное заседание, посвящённое последним ракетным пускам КНДР. Его назначили на сегодня, 15:00 (23:00 мск). Это следует из программы заседаний СБ ООН.

Очевидно, инициатором проведения этой встречи стала Япония. Премьер-министр этой страны Фумио Кисида ранее заявил о намерении запросить экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ракетными пусками КНДР.

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Напомним, 18 февраля военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР. Снаряд был отправлен в сторону Японского моря. Японский Кабмин заявил КНДР решительный протест. Пхеньян же через день пояснил, что это был запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", учения были внеплановыми. А сегодня Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря. В Пхеньяне рассказали, что это были снаряды комплекса РСЗО, который может применяться как тактическое ядерное оружие.

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Андрей Григорьев
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