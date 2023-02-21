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20 февраля, 21:23

Заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" перенесли на неопределённый срок

Заседание Совбеза ООН по теме взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", которое было запланировано на вторник, 21 февраля, перенесено, его новая дата уточняется. Это следует из обновлённой программы работы Совета Безопасности, распространённой секретариатом всемирной организации.

При этом источник ТАСС в ООН подтвердил, что обсуждение сроков проведения заседания Совбеза возобновилось. Сложности связаны с большой активностью в штаб-квартире ООН на этой неделе из-за мероприятий, связанных с годовщиной начала российской спецоперации на Украине.

Россия подняла в Совбезе ООН вопрос о диверсиях на "Северных потоках"

Россия подняла в Совбезе ООН вопрос о диверсиях на "Северных потоках"

Напомним, в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. Как уточняется в материале, Вашингтон тайно готовился к операции в течение девяти месяцев. Но Пентагон опроверг информацию об участии в подрыве "Северных потоков". На прошлой неделе Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

Китай поддерживает российскую резолюцию в Совбезе ООН о подрыве "Северных потоков"

Китай поддерживает российскую резолюцию в Совбезе ООН о подрыве "Северных потоков"

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t.me / russiaun

Иван Косицын
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