Заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" перенесли на неопределённый срок
Заседание Совбеза ООН по теме взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", которое было запланировано на вторник, 21 февраля, перенесено, его новая дата уточняется. Это следует из обновлённой программы работы Совета Безопасности, распространённой секретариатом всемирной организации.
При этом источник ТАСС в ООН подтвердил, что обсуждение сроков проведения заседания Совбеза возобновилось. Сложности связаны с большой активностью в штаб-квартире ООН на этой неделе из-за мероприятий, связанных с годовщиной начала российской спецоперации на Украине.
Напомним, в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. Как уточняется в материале, Вашингтон тайно готовился к операции в течение девяти месяцев. Но Пентагон опроверг информацию об участии в подрыве "Северных потоков". На прошлой неделе Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу.
t.me / russiaun