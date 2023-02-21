Заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" перенесли на неопределённый срок

Заседание Совбеза ООН по теме взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", которое было запланировано на в торник, 21 февраля , перенесено, его новая дата уточняется. Это следует из обновлённой программы работы Совета Безопасности, распространённой секретариатом всемирной организации.

При этом источник ТАСС в ООН подтвердил, что обсуждение сроков проведения заседания Совбеза возобновилось. Сложности связаны с большой активностью в штаб-квартире ООН на этой неделе из-за мероприятий, связанных с годовщиной начала российской спецоперации на Украине.