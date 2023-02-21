Американист предсказал реакцию США на послание Путина

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак предсказал реакцию Запада на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства заявил о приостановке участия РФ в ДСНВ и призвал Минобороны с "Росатомом" оперативно обеспечить готовность страны к ядерным испытаниям.

Однако он убеждён в том, что в обозримом будущем Россия не начнёт ядерные испытания. Но западные СМИ, по мнению политолога, станут акцентировать внимание именно на последней части выступления, где Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ. Американист уверен, что за этим не последуют никакие новые санкции, максимум — усиление действующих механизмов.