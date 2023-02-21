Американист предсказал реакцию США на послание Путина
Политолог Синельников-Оришак рассказал, как США отреагируют на речь Путина
Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак предсказал реакцию Запада на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства заявил о приостановке участия РФ в ДСНВ и призвал Минобороны с "Росатомом" оперативно обеспечить готовность страны к ядерным испытаниям.
"[Американские] политики наверняка заявят, что Россия якобы стремится к разбалансировке международной безопасности", — сказал эксперт телеканалу "360".
Однако он убеждён в том, что в обозримом будущем Россия не начнёт ядерные испытания. Но западные СМИ, по мнению политолога, станут акцентировать внимание именно на последней части выступления, где Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ. Американист уверен, что за этим не последуют никакие новые санкции, максимум — усиление действующих механизмов.
"Теперь у противников России другая задача — слаживание совместных усилий", — заключил он.
Как писал Лайф, сегодня Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Оно началось с темы СВО, а закончилось словами о правде и единстве. Президент отметил, что Россия делала всё возможное, чтобы разрешить кризис в Донбассе мирным путём, а также добавил, что в украинском вопросе Запад играл "краплёными картами". По его словам, там ещё в 2014 году поддержали кровавый переворот в Незалежной.
ТАСС / Сергей Савостьянов