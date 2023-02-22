Костомарову озвучили воодушевляющий прогноз о восстановлении мозга после кровоизлияния
Врач Неустроев рассказал, сможет ли у Костомарова восстановиться мозговая деятельность
Несмотря на поражение головного мозга и инсульт, у фигуриста Романа Костомарова есть неплохие шансы на восстановление, всё будет зависеть от неврологической симптоматики. Воодушевляющим прогнозом поделился невролог и реабилитолог Лаврентий Неустроев в разговоре с РИА "ФедералПресс".
"Прогнозы давать очень сложно. Человеческий организм — это биологическая машина, она обладает достаточно хорошими регенеративными функциями, даже несмотря на частичное поражение мозга. Всё будет зависеть от неврологической симптоматики, от объёма и уровня поражения. А после обычных инсультов люди восстанавливаются достаточно успешно", — объяснил Неустроев.
По его оценке, инсульт и внутричерепная гематома у Костомарова могли стать следствием инфекционного поражения лёгких, то есть возникла полиорганная недостаточность других систем организма. В результате мог развиться синдром диссеминированного сосудистого свёртывания крови, что способно привести к тромбообразованию и закупориванию мелких сосудов и кровотечению.
"Видимо, гематома, которая образовалась в мозге, как раз является одним из этапов этого синдрома", — предположил доктор.
Напомним, в январе фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В конце месяца он пришёл в сознание, но затем его состояние резко ухудшилось. В результате медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы и несколько пальцев на обеих руках, также сообщалось о поражении у него четверти головного мозга, о втором инсульте и потере зрения на правый глаз. Состояние Костомарова оценивается как крайне тяжёлое, он находится на ИВЛ.
LIFE / Давид Давашкин