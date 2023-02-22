Костомарову озвучили воодушевляющий прогноз о восстановлении мозга после кровоизлияния

Несмотря на поражение головного мозга и инсульт, у фигуриста Романа Костомарова есть неплохие шансы на восстановление, всё будет зависеть от неврологической симптоматики. Воодушевляющим прогнозом поделился невролог и реабилитолог Лаврентий Неустроев в разговоре с РИА "ФедералПресс" .

По его оценке, инсульт и внутричерепная гематома у Костомарова могли стать следствием инфекционного поражения лёгких, то есть возникла полиорганная недостаточность других систем организма. В результате мог развиться синдром диссеминированного сосудистого свёртывания крови, что способно привести к тромбообразованию и закупориванию мелких сосудов и кровотечению.