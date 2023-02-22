Врач заявила, что у Костомарова мало шансов выжить

Шансы выжить у фигуриста Романа Костомарова очень невелики: спортсмен столкнулся с тяжёлой формой пневмонии, которая стремительно развивалась. Об этом заявила News.ru врач – терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

"Случай Костомарова уникален тем, что у здорового молодого спортсмена отказала иммунная система. Для такого нужны серьёзные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия. В таких случаях мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена, они очень выносливые, говорит — всё, больше не могу", — сказала она.

По её словам, врачи совершают невероятное, помогая фигуристу выкарабкаться, но "в таких случаях очень мало шансов на выживание" из-за агрессивного течения болезни. Ярцева обратила внимание, что банальная инфекция обернулась такими жуткими последствиями, организм будто дал приказ — не бороться.