В Петербурге суд заключил под стражу студента, избившего подростка в одежде "ЧВК Рёдан"

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу 17-летнего студента колледжа, избившего в ТЦ "Галерея" подростка в одежде с символикой "ЧВК Рёдан". Там он пробудет до 25 апреля.

Сам инцидент произошёл несколько дней назад. Тогда 15-летнего пострадавшего "спросили" за одежду с символикой "Рёдана", после чего избили. Виновника задержали на следующий день, заведено дело по статье "Хулиганство".