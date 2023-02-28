В Петербурге суд заключил под стражу студента, избившего подростка в одежде "ЧВК Рёдан"
Студент, напавший на представителя "ЧВК Рёдан". Обложка © Mash
В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу 17-летнего студента колледжа, избившего в ТЦ "Галерея" подростка в одежде с символикой "ЧВК Рёдан". Там он пробудет до 25 апреля.
Сам инцидент произошёл несколько дней назад. Тогда 15-летнего пострадавшего "спросили" за одежду с символикой "Рёдана", после чего избили. Виновника задержали на следующий день, заведено дело по статье "Хулиганство".
Напомним, в массовой драке между сторонниками "ЧВК Рёдан" и их оппонентами в петербургском ТЦ "Галерея" приняли участие больше ста человек. Полиция задержала 110 человек, четверых позже арестовали, одному — назначили штраф. Сам феномен "ЧВК Рёдан" стал известен массам после ряда потасовок, первая из которых произошла в ТЦ "Авиапарк" в Москве. В Роскомнадзоре пообещали проверить сообщения о новом движении, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его "псевдосубкультурой". В свою очередь Екатерина Мизулина нашла в нём украинский след.