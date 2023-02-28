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28 февраля, 13:57

В Петербурге суд заключил под стражу студента, избившего подростка в одежде "ЧВК Рёдан"

<p>Студент, напавший на представителя "ЧВК Рёдан". Обложка © <a href="https://t.me/mashmoyka/11582" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Студент, напавший на представителя "ЧВК Рёдан". Обложка © Mash

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу 17-летнего студента колледжа, избившего в ТЦ "Галерея" подростка в одежде с символикой "ЧВК Рёдан". Там он пробудет до 25 апреля.

Сам инцидент произошёл несколько дней назад. Тогда 15-летнего пострадавшего "спросили" за одежду с символикой "Рёдана", после чего избили. Виновника задержали на следующий день, заведено дело по статье "Хулиганство".

"Хайповая история": Интерес общества к "ЧВК Рёдан" выше, чем у самой молодёжи, заявил эксперт

"Хайповая история": Интерес общества к "ЧВК Рёдан" выше, чем у самой молодёжи, заявил эксперт

Напомним, в массовой драке между сторонниками "ЧВК Рёдан" и их оппонентами в петербургском ТЦ "Галерея" приняли участие больше ста человек. Полиция задержала 110 человек, четверых позже арестовали, одному — назначили штраф. Сам феномен "ЧВК Рёдан" стал известен массам после ряда потасовок, первая из которых произошла в ТЦ "Авиапарк" в Москве. В Роскомнадзоре пообещали проверить сообщения о новом движении, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его "псевдосубкультурой". В свою очередь Екатерина Мизулина нашла в нём украинский след.

Матвей Константинов
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