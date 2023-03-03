Взорванные "Северные потоки" могут быть законсервированы, так как нет планов по их ремонту
Взорванные газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" могут быть законсервированы из-за отсутствия планов по их ремонту. По данным одного из источников Reuters, Россия считает проект похороненным. При этом допускается, что трубопроводы могут заработать в будущем.
Другой источник заявил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность сохранения "Северных потоков". В таком случае повреждённые концы трубопроводов герметизируют и нанесут покрытие на трубы для предотвращения коррозии.
"Один из источников рассказал, что если сжиженный природный газ из Америки, которым Евросоюз компенсирует часть своих российских поставок, станет намного дороже, то Европа, возможно, снова будет готова покупать больше газа у РФ", — отмечает Reuters.
Газопроводы "Северный поток" были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, но российская разведка обнаружила в случившемся западный след. А вот американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США. По его версии, Вашингтон готовился к диверсии в течение девяти месяцев, это происходило тайно. В Пентагоне данную информацию опровергают. Американский профессор экономики Джеффри Сакс назвал достоверным расследование Херша. Постпред РФ Василий Небензя в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН предупредил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.
Getty Images / Danish Defence