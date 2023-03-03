Взорванные "Северные потоки" могут быть законсервированы, так как нет планов по их ремонту

Взорванные газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" могут быть законсервированы из-за отсутствия планов по их ремонту. По данным одного из источников Reuters, Россия считает проект похороненным. При этом допускается, что трубопроводы могут заработать в будущем.

Другой источник заявил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность сохранения "Северных потоков". В таком случае повреждённые концы трубопроводов герметизируют и нанесут покрытие на трубы для предотвращения коррозии.