Лавров заявил, что Россия не позволит Западу "снова взрывать газопроводы"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не позволит Западу снова "взрывать газопроводы". Об этом он сказал на международной политологической конференции "Диалог Райсина".
"Мы не позволим им снова взрывать газопроводы. Кстати, мы просили о расследовании [взрывов на "Северных потоках"], но сразу же этот запрос был отклонён. Американцы назвали это нонсенсом, и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев", — отметил Лавров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания СМИД G20 указал, что Россия настаивает на участии в быстром и честном расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
Напомним, газопроводы "Северный поток" были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, но российская разведка обнаружила в случившемся западный след. А вот американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США. По его версии, Вашингтон готовился к диверсии в течение девяти месяцев, это происходило тайно. В Пентагоне данную информацию опровергают. Американский профессор экономики Джеффри Сакс назвал достоверным расследование Херша. Постпред РФ Василий Небензя в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН предупредил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.