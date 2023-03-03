Лавров заявил, что Россия не позволит Западу "снова взрывать газопроводы"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не позволит Западу снова "взрывать газопроводы". Об этом он сказал на международной политологической конференции "Диалог Райсина".

"Мы не позволим им снова взрывать газопроводы. Кстати, мы просили о расследовании [взрывов на "Северных потоках"], но сразу же этот запрос был отклонён. Американцы назвали это нонсенсом, и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев", — отметил Лавров.