В Китае рассказали о "вселившемся в Байдена трусливом духе"
Обозреватель Чжоу: В администрацию Байдена вселился трусливый дух героя китайской легенды
Поведение властей США во главе с президентом Джо Байденом в вопросе подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике, чей дух, возможно, "вселился" в американскую администрацию. Об этом заявил обозреватель издания South China Morning Post Чжоу Сяомин.
Автор материала рассказал древнюю легенду о китайском чиновнике Е Гуне, который любил драконов и украсил их изображениями всё своё жильё. Один из драконов оказался польщён таким жестом и решил лично навестить чиновника, однако тот, впервые увидев дракона воочию, испугался и в страхе убежал.
"На самом деле Е Гуну больше нравились изображения драконов, нежели сами драконы. Таким же образом администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанным с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки", — отметил колумнист.
Тем самым Чжоу решил проиллюстрировать поведение Вашингтона в вопросе диверсий на "Северных потоках". Как указал обозреватель, американская сторона активно обвиняла в произошедшем Москву, однако расследование журналиста Сеймура Херша раскрыло причастность Штатов к взрывам. При этом автор напомнил, что в Белом доме отвергают все обвинения. Чжоу также отметил, что Вашингтон выступает против расследования инцидента со стороны ООН.
"Как гласит китайская поговорка, человека с чистой совестью не побеспокоит стук в дверь посреди ночи", — подчеркнул журналист, добавив, что властям США есть что скрывать, раз они препятствуют независимым расследованиям подрыва газопроводов.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Недавно появились новые данные о диверсии: согласно статье журналиста Сеймура Херша, за подрывом "Северных потоков" стоят именно США. Он выяснил, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев. В Пентагоне эту информацию опровергают. В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя предупредил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.
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