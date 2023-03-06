Поведение властей США во главе с президентом Джо Байденом в вопросе подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике, чей дух, возможно, "вселился" в американскую администрацию. Об этом заявил обозреватель издания South China Morning Post Чжоу Сяомин.

Автор материала рассказал древнюю легенду о китайском чиновнике Е Гуне, который любил драконов и украсил их изображениями всё своё жильё. Один из драконов оказался польщён таким жестом и решил лично навестить чиновника, однако тот, впервые увидев дракона воочию, испугался и в страхе убежал.

"На самом деле Е Гуну больше нравились изображения драконов, нежели сами драконы. Таким же образом администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанным с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки", — отметил колумнист.

Тем самым Чжоу решил проиллюстрировать поведение Вашингтона в вопросе диверсий на "Северных потоках". Как указал обозреватель, американская сторона активно обвиняла в произошедшем Москву, однако расследование журналиста Сеймура Херша раскрыло причастность Штатов к взрывам. При этом автор напомнил, что в Белом доме отвергают все обвинения. Чжоу также отметил, что Вашингтон выступает против расследования инцидента со стороны ООН.