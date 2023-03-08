Муж блогерши Лерчек объяснил, откуда у них восемь килограммов золота и 10 паспортов
Муж Лерчек заявил, что восемь килограммов золота ему выдали в банке вместо долларов
Блогерша Лерчек вместе с мужем Артёмом Чекалиным впервые вышли на связь после новостей об уголовном деле из-за неуплаты налогов. Наличие восьми килограммов золота, которое нашли силовики при обыске в доме, глава семейства объяснил тем, что его им выдали якобы вместо замороженных долларов в банке.
Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / artem_chek
"Про восемь килограммов золота. Это в банке мне заморозили деньги и вместо долларов отдали золото. Вот и всё", — рассказал Чекалин подписчикам в соцсетях.
Также блогер объяснил фолловерам, откуда у них десять паспортов. По его словам, документов так много из-за большой семьи, каждый член которой имеет по два паспорта. Стоит отметить, что на опубликованных кадрах супружеская пара выглядит вполне беззаботно. Однако, судя по всему, не всё так гладко, как кажется. Артёму пришлось признаться, что в этом году он впервые оставил жену без подарка на 8 Марта.
Напомним, блогерше Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. По версии следствия, Валерия работала по упрощённой схеме налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила эту сумму и принесла Лерчек за год около трёх миллиардов рублей. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Как стало известно Лайфу, с обысками силовики пришли и к родственникам блогерши.
Кадр из видео Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / artem_chek