Блогерша Лерчек и её муж Артём Чекалин пообещали погасить все "претензии", которые к ним есть. Глава семейства также обрадовался тому, что "за первый раз" их не посадили.

Муж Лерчек пообещал погасить миллионные налоговые долги. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / artem_chek

"По поводу претензий, которые к нам есть, мы постараемся в ближайшее время все их погасить. И на этом вся эта история закончится. <...> Спасибо, что за первый раз не сажают", — рассказал Чекалин подписчикам в соцсетях.