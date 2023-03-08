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8 марта, 11:29

Муж Лерчек пообещал погасить миллионные налоговые долги

Блогерша Лерчек и её муж Артём Чекалин пообещали погасить все "претензии", которые к ним есть. Глава семейства также обрадовался тому, что "за первый раз" их не посадили.

Муж Лерчек пообещал погасить миллионные налоговые долги. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / artem_chek

"По поводу претензий, которые к нам есть, мы постараемся в ближайшее время все их погасить. И на этом вся эта история закончится. <...> Спасибо, что за первый раз не сажают", — рассказал Чекалин подписчикам в соцсетях.

Он также отметил, что всего у них сейчас работает 250 человек, в связи с чем чета блогеров-миллионников платит много налогов. Просто такая сейчас "ситуация получилась", добавил он.

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Напомним, блогерше Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. По версии следствия, Валерия работала по упрощённой схеме налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила эту сумму и принесла Лерчек за год около трёх миллиардов рублей. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Как стало известно Лайфу, с обысками силовики пришли и к родственникам блогерши.

Обложка ©

Кадр из видео Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / artem_chek

Наталья Исакова
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