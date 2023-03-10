В ЕП предложили потребовать компенсации ущерба от подрыва "Северных потоков"
Депутат Европарламента: Виновные в подрыве "Северных потоков" должны возместить ущерб
Еврокомиссия должна потребовать возмещения ущерба от лиц, причастных к подрывам российских газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Как напомнил итальянский европарламентарий Пьерникола Педичини, говоря о расследовании журналиста Сеймура Херша, к диверсии имеют отношение США и Норвегия. Об этом пишет RT.
"Планирует ли Еврокомиссия потребовать компенсации причинённого гражданам Европы ущерба после того, как будет доказана ответственность [упомянутых сторон]?" — поинтересовался политик.
Кроме того, он потребовал от Еврокомиссии рассказать, как последствия диверсий сказываются на жителях Европы.
Напомним, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выяснил, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. Он опубликовал статью, в которой говорится, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев. В Пентагоне эту информацию уже опровергли.
После этого громкого расследования в западных СМИ появились статьи о том, что к подрывам "Северных потоков" причастны некие украинские силы. Так, к примеру, спецслужбы Запада якобы знали об украинском следе в диверсиях уже через неделю после взрывов. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В аналогичном ключе высказались и в МИД РФ.
ТАСС / АР