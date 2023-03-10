Врачам не удаётся остановить развитие сепсиса у Костомарова

В состоянии российского фигуриста Романа Костомарова пока нет никаких улучшений, оно остаётся тяжёлым, передаёт "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

Спортсмен всё ещё находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти его, однако пока остановить развитие сепсиса и некроза тканей не удаётся. Не исключено, что потребуется ещё одна операционная чистка.