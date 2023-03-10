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10 марта, 10:23

Врачам не удаётся остановить развитие сепсиса у Костомарова

СМИ: Врачи не могут остановить развитие сепсиса и некроза тканей у Костомарова

В состоянии российского фигуриста Романа Костомарова пока нет никаких улучшений, оно остаётся тяжёлым, передаёт "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

Спортсмен всё ещё находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти его, однако пока остановить развитие сепсиса и некроза тканей не удаётся. Не исключено, что потребуется ещё одна операционная чистка.

"Руку Костомарова пока не трогают, но в будущем могут, потому что лучше не стало, но и хуже тоже", уточнил собеседник канала.

"Мы держим кулаки": Авербух рассказал хорошие новости о состоянии Костомарова

"Мы держим кулаки": Авербух рассказал хорошие новости о состоянии Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале этого года. Болезнь прогрессировала, в итоге у него развился сепсис и врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. К сожалению, дальше состояние здоровья спортсмена лишь ухудшалось. У него произошло поражение четверти головного мозга, а также два инсульта. Кроме того, фигурист ослеп на один глаз.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Николь Вербер
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