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10 марта, 13:49

Общается с близкими: Стало известно об улучшении состояния фигуриста Костомарова

ТАСС: Костомаров общается с близкими, его состояние улучшается

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову стало лучше: в его состоянии наблюдается положительная динамика. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, спортсмен уже немного общается с близкими.

"В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика. Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речь об операции пока не идёт. Он в общении с близкими", — заявил собеседник агентства.

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Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале этого года. Болезнь прогрессировала, в итоге у него развился сепсис и врачам пришлось ампутировать стопы, а также несколько пальцев на руках. Дальше состояние здоровья спортсмена лишь ухудшалось: у него произошло поражение четверти головного мозга, а также два инсульта. Кроме того, фигурист ослеп на один глаз.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Оксана Попова
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