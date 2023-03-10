Общается с близкими: Стало известно об улучшении состояния фигуриста Костомарова
ТАСС: Костомаров общается с близкими, его состояние улучшается
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову стало лучше: в его состоянии наблюдается положительная динамика. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, спортсмен уже немного общается с близкими.
"В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика. Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речь об операции пока не идёт. Он в общении с близкими", — заявил собеседник агентства.
Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале этого года. Болезнь прогрессировала, в итоге у него развился сепсис и врачам пришлось ампутировать стопы, а также несколько пальцев на руках. Дальше состояние здоровья спортсмена лишь ухудшалось: у него произошло поражение четверти головного мозга, а также два инсульта. Кроме того, фигурист ослеп на один глаз.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs