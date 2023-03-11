Смотритель острова Кристиансё рассказал о поисках подорвавшей "Северные потоки" лодки

Датская полиция в декабре 2022 года обратилась к властям острова Кристиансё в поисках лодки, которая может быть причастна к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Она была пришвартована недалеко от места диверсии в сентябре, когда и произошло ЧП, рассказал РБК смотритель острова Сорен Тийм Андерсен.

Власти предоставили правоохранителям информацию о данной лодке из своей портовой онлайн-системы и помогли им получить сведения от жителей Кристиансё.

"Полиция спрашивала местных жителей, есть ли у них фото или видео из гавани в дни с 16 по 18 сентября. Полиция посетила остров 18 января, тогда мы просмотрели информацию в портовой системе, они посетили некоторых местных жителей, которые ответили на пост в Facebook*", — рассказал Андерсен и добавил, что не знает, чем закончились поиски.