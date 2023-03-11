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11 марта, 08:20

Смотритель острова Кристиансё рассказал о поисках подорвавшей "Северные потоки" лодки

<p>Видеореконструкция взрывов на "Северных потоках", предложенная КНР. YouTube-канал / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7KMB8WDqyCU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CGTN</a></p>

Видеореконструкция взрывов на "Северных потоках", предложенная КНР. YouTube-канал / CGTN

Датская полиция в декабре 2022 года обратилась к властям острова Кристиансё в поисках лодки, которая может быть причастна к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Она была пришвартована недалеко от места диверсии в сентябре, когда и произошло ЧП, рассказал РБК смотритель острова Сорен Тийм Андерсен.

Власти предоставили правоохранителям информацию о данной лодке из своей портовой онлайн-системы и помогли им получить сведения от жителей Кристиансё.

"Полиция спрашивала местных жителей, есть ли у них фото или видео из гавани в дни с 16 по 18 сентября. Полиция посетила остров 18 января, тогда мы просмотрели информацию в портовой системе, они посетили некоторых местных жителей, которые ответили на пост в Facebook*", — рассказал Андерсен и добавил, что не знает, чем закончились поиски.

Судно под флагом Греции неделю дрейфовало у мест взрывов "Северных потоков"

Судно под флагом Греции неделю дрейфовало у мест взрывов "Северных потоков"

Лайф напоминает: газопроводы были взорваны в сентябре 2022 года. В Европе инициировали расследование инцидента, а российская разведка обнаружила западный след в теракте. Позже американский журналист Сеймур Херш выпустил материал, в котором указано, что за подрывом стоят США, а готовился он в течение девяти месяцев. В Вашингтоне эти обвинения отвергли. Недавно ряд СМИ синхронно сообщили о вине некоей "проукраинской группировки". В Кремле сочли подобные публикации вбросом. Зеленский согласен с Москвой.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Андрей Бражников
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