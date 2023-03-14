В США рассказали, как крах банка SVB повлиял на пенсионные фонды по всему миру
Newsweek: Пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов из-за краха SVB
Пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов из-за краха Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщил журнал Newsweek.
"Крах банка Silicon Valley Bank привёл к потере миллионов долларов пенсионными фондами по всему миру", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в SVB инвестировали пенсионные фонды госслужащих Калифорнии (CalPERS) и учителей штата (CalSTRS), а также шведский Alecta и Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS). Так, первая организация вложила в банк 67 млн долларов, вторая — 11 млн долларов. Особенно отличился шведский пенсионный фонд, который инвестировал почти 848 млн долларов.
Напомним, Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после финансового кризиса 2008 года. Данную ситуацию Байден обсудил с губернатором Калифорнии. Маск уже задумался о покупке обанкротившегося SVB. А американское издание Axios предупредило власти США об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена. Причём она может наступить в течение года, спрогнозировала аналитик Людмила Коваленко.
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