В США рассказали, как крах банка SVB повлиял на пенсионные фонды по всему миру

Пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов из-за краха Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщил журнал Newsweek .

"Крах банка Silicon Valley Bank привёл к потере миллионов долларов пенсионными фондами по всему миру", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что в SVB инвестировали пенсионные фонды госслужащих Калифорнии (CalPERS) и учителей штата (CalSTRS), а также шведский Alecta и Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS). Так, первая организация вложила в банк 67 млн долларов, вторая — 11 млн долларов. Особенно отличился шведский пенсионный фонд, который инвестировал почти 848 млн долларов.