Крах американских банков произошёл из-за того, что в США приехал бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс. Так во время правительственного часа с главой Минэнерго РФ пошутил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе обсуждения тарифов на газ он подчеркнул, что всё в этом плане сейчас хорошо, поскольку российский лидер Владимир Путин вернул в госсобственность "Газпром" и нефтяные компании. При этом, продолжил спикер ГД, депутаты должны и дальше работать со взятием под надзор этих цен. По его словам, необходимо вести обсуждения о том, чтобы государство владело сетевым хозяйством, оказавшимся разобранным после реформ Чубайса, и контролировало его.

"Хорошо ещё, что по муниципалитетам можно собрать, а так — по карманам. А где Чубайс, мы тоже с вами знаем... Кто выпустил? Может, специально [выпустили]? Для того чтобы там развалилось. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке! Банки стали валиться, как Чубайс приехал", — сказал Володин.