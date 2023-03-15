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Опубликовано 15 марта 2023, 15:37

Володин: Американские банки обвалились из-за приезда Чубайса в США

Крах американских банков произошёл из-за того, что в США приехал бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс. Так во время правительственного часа с главой Минэнерго РФ пошутил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе обсуждения тарифов на газ он подчеркнул, что всё в этом плане сейчас хорошо, поскольку российский лидер Владимир Путин вернул в госсобственность "Газпром" и нефтяные компании. При этом, продолжил спикер ГД, депутаты должны и дальше работать со взятием под надзор этих цен. По его словам, необходимо вести обсуждения о том, чтобы государство владело сетевым хозяйством, оказавшимся разобранным после реформ Чубайса, и контролировало его.

"Хорошо ещё, что по муниципалитетам можно собрать, а так — по карманам. А где Чубайс, мы тоже с вами знаем... Кто выпустил? Может, специально [выпустили]? Для того чтобы там развалилось. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке! Банки стали валиться, как Чубайс приехал", — сказал Володин.

При этом, переходя к следующему вопросу повестки, он снова упомянул Чубайса, отметив, что тот "уже приступил к тому, что умеет делать эффективно, но только на территории Соединённых Штатов Америки".

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Напомним, Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после финансового кризиса 2008 года. Данную ситуацию Байден обсудил с губернатором Калифорнии. Маск уже задумался о покупке обанкротившегося SVB. А американское издание Axios предупредило власти США об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена. Причём она может наступить в течение года, спрогнозировала аналитик Людмила Коваленко.

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Unsplash / Mariia Shalabaieva

Евгения Колесникова
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