Минпромторг призвал Wildberries повысить эффективность обратной связи с партнёрами
Минпромторг РФ призвал маркетплейс Wildberries повысить эффективность обратной связи как с сотрудниками, так и с партнёрами. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.
"По итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле на площадке Минпромторга России мы указали Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнёрами компании", — сказал замминистра журналистам.
Евтухов добавил, что Минпромторг продолжит мониторить ситуацию. Он подчеркнул, что маркетплейсы обязаны соблюдать нормы трудового законодательства РФ и должны придерживаться принципов, закрёпленных в стандартах взаимодействия таких компаний с продавцами товаров.
Ранее сообщалось, что Wildberries начала массово возвращать списанные с сотрудников деньги за штрафы. Владельцы ПВЗ убеждены, что на компанию таким образом повлияло вчерашнее совещание в Госдуме с её представителями.
Напомним, 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Они штурмовали офис и угрожали закрытием в знак протеста, но безрезультатно. Не получив объяснений, ряд точек действительно закрылся. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Министерстве труда.
Shutterstock