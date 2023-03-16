Минпромторг призвал Wildberries повысить эффективность обратной связи с партнёрами

Минпромторг РФ призвал маркетплейс Wildberries повысить эффективность обратной связи как с сотрудниками, так и с партнёрами. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"По итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле на площадке Минпромторга России мы указали Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнёрами компании", — сказал замминистра журналистам.

Евтухов добавил, что Минпромторг продолжит мониторить ситуацию. Он подчеркнул, что маркетплейсы обязаны соблюдать нормы трудового законодательства РФ и должны придерживаться принципов, закрёпленных в стандартах взаимодействия таких компаний с продавцами товаров.