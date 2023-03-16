"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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16 марта, 13:41

Минпромторг призвал Wildberries повысить эффективность обратной связи с партнёрами

Минпромторг РФ призвал маркетплейс Wildberries повысить эффективность обратной связи как с сотрудниками, так и с партнёрами. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"По итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле на площадке Минпромторга России мы указали Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнёрами компании", — сказал замминистра журналистам.

Евтухов добавил, что Минпромторг продолжит мониторить ситуацию. Он подчеркнул, что маркетплейсы обязаны соблюдать нормы трудового законодательства РФ и должны придерживаться принципов, закрёпленных в стандартах взаимодействия таких компаний с продавцами товаров.

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Ранее сообщалось, что Wildberries начала массово возвращать списанные с сотрудников деньги за штрафы. Владельцы ПВЗ убеждены, что на компанию таким образом повлияло вчерашнее совещание в Госдуме с её представителями.

Напомним, 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Они штурмовали офис и угрожали закрытием в знак протеста, но безрезультатно. Не получив объяснений, ряд точек действительно закрылся. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Министерстве труда.

Обложка ©

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Никита Никонов
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