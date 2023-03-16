Эксперт объяснил, почему дело Лерчек, скорее всего, закончится реальным сроком

У блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), которая в четверг стала фигуранткой ещё одного уголовного дела, высока вероятность получить реальный срок, потому что её история должна стать показательной не только для других блогеров, но и для всех медийных личностей в России. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил адвокат Филипп Покровский.

Эксперт отметил, что блогерше предъявлено обвинение в отмывании денег в части 4 статьи 174.1 УК РФ. Наказание, предусмотренное по этой статье, — до семи лет лишения свободы.

"Почему в части четвёртой? Потому что деяние совершено организованной группой и в особо крупном размере. Блогерша Лерчек и её семья подпадают под организованную группу и особо крупный размер", — пояснил собеседник Лайфа.

Покровский предположил, что, поскольку Чекалина принимала оплату за множество своих услуг через мужа и других членов семьи, ничто не мешало ей производить расчёты по другим своим проектам на доверенных лиц, не связанных с ней родством. Возможно, следствие обнаружит людей, которые за процент могли принимать оплату на свои расчётные счета по своим статусам индивидуальных предпринимателей вместо Лерчек.

"Эта история показательная не только для всех блогеров, но и для всех известных, медийных личностей в Российской Федерации. Контроль за их финансовой деятельностью будет ужесточён", — резюмировал адвокат.