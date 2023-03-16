Мужу блогерши Лерчек Артёму Чекалину избрали меру пресечения

Савёловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Артёму Чекалину. Его вместе с женой Валерией (Лерчек) обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Как и Лерчек, Артёму запретили пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу, а телефон он может использовать только для вызова полиции и скорой. При этом Чекалины уже наняли сотрудников, которые будут вести их соцсети.