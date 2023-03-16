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16 марта, 17:15

Мужу блогерши Лерчек Артёму Чекалину избрали меру пресечения

Савёловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Артёму Чекалину. Его вместе с женой Валерией (Лерчек) обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Как и Лерчек, Артёму запретили пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу, а телефон он может использовать только для вызова полиции и скорой. При этом Чекалины уже наняли сотрудников, которые будут вести их соцсети.

Блогер Артём Чекалин в суде. Видео © LIFE

Эксперт объяснил, почему дело Лерчек, скорее всего, закончится реальным сроком

Эксперт объяснил, почему дело Лерчек, скорее всего, закончится реальным сроком

Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы.

Кто такая блогерша Лерчек и как она заработала свои богатства, Лайф объяснял здесь.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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