CNN: США направили ещё один беспилотник в район крушения первого в Чёрном море

После инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper власти США проводят переоценку целесообразности проведения разведывательных миссий дронами в районе Чёрного моря, сообщает телеканал СNN со ссылкой на неназванных чиновников.

В Минобороны Штатов "взвешивают стоимость и целесообразность" таких полётов, указали источники. Пентагон, по данным издания, изучает маршруты и оценивает, как снизить риск военной конфронтации с Россией.

Эта идея уже нашла критику среди американских военных. Они считают, что прекращение миссий негативно скажется на сборе разведданных, связанных с конфликтом на Украине. При этом Вашингтон обладает альтернативными возможностями по сбору данных при помощи спутников.