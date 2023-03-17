CNN: США направили ещё один беспилотник в район крушения первого в Чёрном море
СNN: США оценивают целесообразность полётов разведывательных БПЛА над Чёрным морем
После инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper власти США проводят переоценку целесообразности проведения разведывательных миссий дронами в районе Чёрного моря, сообщает телеканал СNN со ссылкой на неназванных чиновников.
В Минобороны Штатов "взвешивают стоимость и целесообразность" таких полётов, указали источники. Пентагон, по данным издания, изучает маршруты и оценивает, как снизить риск военной конфронтации с Россией.
Эта идея уже нашла критику среди американских военных. Они считают, что прекращение миссий негативно скажется на сборе разведданных, связанных с конфликтом на Украине. При этом Вашингтон обладает альтернативными возможностями по сбору данных при помощи спутников.
При этом прекращать полёты американская сторона не собирается. Более того, как указывает CNN, в район Чёрного моря направлен аналогичный беспилотник для изучения места ЧП. В ближайшие дни Соединённые Штаты намерены послать ещё один БПЛА.
Как сообщал Лайф, инцидент с американским БПЛА произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский дрон упал якобы из-за действий российских лётчиков, но позже назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. В Белом доме признали, что США вряд ли достанут обломки летательного аппарата. Там также отметили, что Вашингтон намерен продолжать разведывательные полёты над Чёрным морем ради помощи Киеву.
ТАСС / Zuma