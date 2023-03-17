Бегущий от силовиков москвич устроил "денежный дождь" из евро и долларов для соседей
Москвич, к которому нагрянули с обысками силовики, выкинул в окно сумку с деньгами
Москвич, к которому пришли с обысками, осыпал деньгами жителей ЖК "Дом в Сокольниках". Обложка © t.me / SHOT
Москвич устроил денежный дождь для жителей ЖК "Дом в Сокольниках": евро и доллары буквально сыпались на головы изумлённых соседей. Дело в том, что к мужчине нагрянули с обысками силовики, перед которыми хвалиться богатствами он явно не хотел. Детали узнал SHOT.
Москвич, к которому пришли с обысками, осыпал деньгами жителей ЖК "Дом в Сокольниках". Видео © t.me / SHOT
По данным канала, денежный дождь москвич устроил примерно в 8 утра — именно в это время к нему нагрянули с обысками представители силовых структур. Испугавшись силовиков, он выкинул пакет, набитый валютой, в окно. Евро и доллары разлетелись по округе, весьма порадовав местных жителей. В итоге деньги в дальнейшем собирали сотрудники.
Ранее Лайф рассказывал, что блогерше Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Сегодня стало известно, что против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета пары арестованы.