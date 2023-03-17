Власти Петербурга объяснили работой с данными приходящие гражданам повестки

Жители Северной столицы начали получать повестки в военкоматы в целях документального оформления сведений о них, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на городскую администрацию. Так, при получении повестки россиянин обязан выполнить изложенные в ней требования. Подтвердить нахождение на воинском учёте можно при помощи:

Для постановки на воинский учёт необходимо лично явиться в военкомат по месту регистрации или фактического проживания. Время отсутствия на рабочем месте при вызове в комиссариат работодатель обязан оплатить по среднему заработку. Причём в случае утраты гражданином документов воинского учёта или неявки в военкомат по неуважительной причине он обязан будет уплатить штраф в размере от 500 до 3000 рублей.