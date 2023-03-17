Власти Петербурга объяснили работой с данными приходящие гражданам повестки
Жители Северной столицы начали получать повестки в военкоматы в целях документального оформления сведений о них, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на городскую администрацию. Так, при получении повестки россиянин обязан выполнить изложенные в ней требования. Подтвердить нахождение на воинском учёте можно при помощи:
- удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
- военного билета;
- временного удостоверения, выданного взамен военного билета. Его выдают при неимении у гражданина необходимых для выдачи военного билета документов или в случае их проверки;
- справки, выданной вместо военного билета тем лицам, которые не прошли срочную службу, не имея на то законных оснований.
При согласии гражданина ему могут оформить персональную электронную карту.
Для постановки на воинский учёт необходимо лично явиться в военкомат по месту регистрации или фактического проживания. Время отсутствия на рабочем месте при вызове в комиссариат работодатель обязан оплатить по среднему заработку. Причём в случае утраты гражданином документов воинского учёта или неявки в военкомат по неуважительной причине он обязан будет уплатить штраф в размере от 500 до 3000 рублей.
Ранее жители ряда регионов России начали получать повестки в военкомат для уточнения данных. Речь идёт о Воронежской, Липецкой, Пензенской и Ярославской областях. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данная практика является обычной, а власти не обсуждают начало новой волны мобилизации.
ТАСС / Федосеев Лев